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В Пенсионном фонде Украины снова проблемы с сервером: возможна задержка выплаты пенсий

06.01.2017 18:25
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В Пенсионном фонде Украины снова проблемы с сервером: возможна задержка выплаты пенсий

Сервер данных Пенсионного фонда Украины перестал работать и не принимает документы и отчеты. Не исключено, что выплата пенсии на следующий период может быть задержана до исправления неполадки. Об этом пишет сайт "Страна" со ссылкой на "КрымSOS" .

Сегодня, 6 января 2017 года заявители сообщили юристам "КрымSOS", что по техническим причинам перестал работать сервер данных Пенсионного фонда Украины.

На горячей линии Пенсионного фонда Украины сказали, что проблема охватывает всю Украину.

Пенсионеры как и раньше могут подать документы для получения или перерасчета пенсии. Но выплата пенсии на следующий период может быть задержана до исправления технической неполадки.

Кстати, сайт Пенсионного фонда Украины действует в обычном режиме.


Фото: 112.ua/

Теги: Украина, Донбасс, работа, сервер, пенсионный фонд, задержка, пенсии
 
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