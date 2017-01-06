В Славянске семья с маленьким ребенком отравилась угарным газом

06.01.2017 15:59

Четверо человек, в том числе ребенок 2016 года рождения, попали в больницу из-за отравления угарным газом в Славянске, сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.



В полночь в дежурную часть Славянского отдела полиции поступило сообщение от медиков о том, что в больницу с отравлением угарным газом госпитализированы четыре местные жительницы, две из которых - несовершеннолетние.



"Находясь в своей квартире, 40–летняя женщина и её 20–летняя невестка почувствовали сильное недомогание и вызвали «скорую помощь». В это время их дочки 2007 и 2016 годов рождения уже спали. Прибывшие медики диагностировали у женщин и детей отравление", - говорится в сообщении.



Предварительная причина происшествия - утечка бытового газа из-за неисправности газовой колонки.



Потерпевшим оказана медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.



Информация о данном событии внесена в Журнал единого учета Славянской полиции. Проводится проверка.