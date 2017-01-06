- В "армии ДНР" нарастает возмущение: боевикам не выдали зарплату даже за декабрь16:19
- На КПВВ у Донбасі облаштовані пункти обігріву для людей16:06
- В Славянске семья с маленьким ребенком отравилась угарным газом15:59
- В прифронтовой Авдеевке задержали мародера15:34
- Несовершеннолетнего жителя Покровска будут судить за изнасилование малолетних племянниц15:18
- Руководство ВС РФ готовит офицеров для ротации на Донбасс15:12
- Кравчук предложил свой "рецепт" окончания войны на Донбассе15:05
- Обстрелы, очереди и условия ожидания - основные моменты, которые беспокоят пересекающих блокпосты на линии разграничения в Донбассе14:37
- Украинские саперы обезвредили в районе канала "Северский Донец - Донбасс" три взрывных устройства (ФОТО)14:14
- "Власти" оккупированной Горловки намерены восстановить профилакторий для оздоровления "ополченцев" и российских "ихтамнетов"13:59
В Славянске семья с маленьким ребенком отравилась угарным газом
Четверо человек, в том числе ребенок 2016 года рождения, попали в больницу из-за отравления угарным газом в Славянске, сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.
В полночь в дежурную часть Славянского отдела полиции поступило сообщение от медиков о том, что в больницу с отравлением угарным газом госпитализированы четыре местные жительницы, две из которых - несовершеннолетние.
"Находясь в своей квартире, 40–летняя женщина и её 20–летняя невестка почувствовали сильное недомогание и вызвали «скорую помощь». В это время их дочки 2007 и 2016 годов рождения уже спали. Прибывшие медики диагностировали у женщин и детей отравление", - говорится в сообщении.
Предварительная причина происшествия - утечка бытового газа из-за неисправности газовой колонки.
Потерпевшим оказана медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Информация о данном событии внесена в Журнал единого учета Славянской полиции. Проводится проверка.
Фото: xn--j1aidcn.org/
Теги: Донбасс, Славянск, отравление, угарный газ
- В "армии ДНР" нарастает возмущение: боевикам не выдали зарплату даже за декабрь16:19
- На КПВВ у Донбасі облаштовані пункти обігріву для людей16:06
- В Славянске семья с маленьким ребенком отравилась угарным газом15:59
- В прифронтовой Авдеевке задержали мародера15:34
- Несовершеннолетнего жителя Покровска будут судить за изнасилование малолетних племянниц15:18
- Руководство ВС РФ готовит офицеров для ротации на Донбасс15:12
- Кравчук предложил свой "рецепт" окончания войны на Донбассе15:05
- Обстрелы, очереди и условия ожидания - основные моменты, которые беспокоят пересекающих блокпосты на линии разграничения в Донбассе14:37
- Украинские саперы обезвредили в районе канала "Северский Донец - Донбасс" три взрывных устройства (ФОТО)14:14
- "Власти" оккупированной Горловки намерены восстановить профилакторий для оздоровления "ополченцев" и российских "ихтамнетов"13:59
- В "армии ДНР" нарастает возмущение: боевикам не выдали зарплату даже за декабрь16:19
- На КПВВ у Донбасі облаштовані пункти обігріву для людей16:06
- В Славянске семья с маленьким ребенком отравилась угарным газом15:59
- Немецкий остров засыпало "киндер-сюрпризами"15:45
- В прифронтовой Авдеевке задержали мародера15:34
- Несовершеннолетнего жителя Покровска будут судить за изнасилование малолетних племянниц15:18
- Руководство ВС РФ готовит офицеров для ротации на Донбасс15:12
- Кравчук предложил свой "рецепт" окончания войны на Донбассе15:05
- Обстрелы, очереди и условия ожидания - основные моменты, которые беспокоят пересекающих блокпосты на линии разграничения в Донбассе14:37
- Украинские саперы обезвредили в районе канала "Северский Донец - Донбасс" три взрывных устройства (ФОТО)14:14
- Ученые назвали продукт, который убивает вирусы, грибок и бактерии одновременно09:36
- Как снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказали специалисты14:29
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман20:14
- Рукотворное чудо07:10
- Новогоднее застолье: как и чем сервировать праздничный стол22:08
- Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»07:10
- Экономический прогноз для Украины на 2017 год: от прагматизма к пессимизму19:58
- Российская оккупация: кто на очереди?19:33
- Как живет эвакуированный из Крымского конно-спортивный клуб18:02
- Украину уничтожит не Путин: Ярош назвал главную угрозу страны
- Катастрофа Ту-154: самописец подтвердил подозрения экспертов
- Что бойцам АТО пришлось вытерпеть ради поздравлений Порошенко
- Кобзон считает, что конфликт на Донбассе закончится Третьей мировой
- Астрологический прогноз для Украины на 2017 год: появится новый политический лидер
- Украине нужно спешить – ситуация складывается не в нашу пользу
- Фарион дала совет бойцам, что делать с москалями. ВИДЕО
- Восточный гороскоп на 2017 год: Крыс ждет повышение в карьере, а Драконов – успех
- Надежда Савченко тайно побывала в Мариуполе
- ТОП-5 вещей, которые украинцы больше не смогут купить за «наличку»