Вчетверг был ранен один украинский военный, погибших нет

06.01.2017 13:21

Один украинский военнослужащий получил ранения в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны за минувшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших украинских военнослужащих не было. Один украинский боец получил ранение, это случилось возле населенного пункта Новозвановка", - сказал А.Мотузяник на брифинге в пятницу в Киеве.