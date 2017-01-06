"Власти ДНР" намерены увековечить память о российском наемнике Мотороле и россиянке Елизавете Глинке

06.01.2017 08:05

Главарь "ДНР" заявил, что надо увековечить память россиян Арсена Палова и Елизаветы Глинки в Донецке, пишут российские СМИ.

Об этом сообщил так называемый "председатель народного совета ДНР" Денис Пушилин, ссылаясь, что так решили в общественном движении «Донецкая Республика».

«Что касается Арсена Павлова и Доктора Лизы, то увековечивание их памяти считаем своей обязанностью», - сказал Пушилин.

Он добавил, что на данный момент по этим проектам ведется сбор предложений, и в скором времени результаты будут представлены общественности.