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Архив - Донецкая область

"Власти ДНР" напомнили владельцам машин о перерегистрации, номера могут оставлять и украинские

06.01.2017 19:55
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"Власти ДНР" напомнили владельцам машин о перерегистрации, номера могут оставлять и украинские

Незаконная организация "ДНР" напомнила жителям подконтрольной ей территории части Донецкой области об обязательной перерегистрации автомобилей, зарегистрированных на территории Украины и других государств, пишут "Новости Донбасса".

Данное постановление, принятое в декабре 2015 года обязывало автовладельцев зарегистрировать автомобили четного года выпуска в 2016 году, нечетного - 2017. 

Также представители силового крыла группировки, чтобы не создавать очередей, советуют проводить перерегистрацию в месяце, который указан в украинском регистрационном документе.

При этом члены группировки обещают, что автомобили, зарегистрированные в Украине, которые пройдут регистрацию, могут ездить как с украинскими номерами, так и с номерами "ДНР".


Фото: zn.ua/

Теги: Донбасс, регистрация, номерной знак, ДНР, автомобилисты
 
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