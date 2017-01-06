"Власти ДНР" напомнили владельцам машин о перерегистрации, номера могут оставлять и украинские

06.01.2017 19:55

Незаконная организация "ДНР" напомнила жителям подконтрольной ей территории части Донецкой области об обязательной перерегистрации автомобилей, зарегистрированных на территории Украины и других государств, пишут "Новости Донбасса".



Данное постановление, принятое в декабре 2015 года обязывало автовладельцев зарегистрировать автомобили четного года выпуска в 2016 году, нечетного - 2017.



Также представители силового крыла группировки, чтобы не создавать очередей, советуют проводить перерегистрацию в месяце, который указан в украинском регистрационном документе.



При этом члены группировки обещают, что автомобили, зарегистрированные в Украине, которые пройдут регистрацию, могут ездить как с украинскими номерами, так и с номерами "ДНР".