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"Власти ДНР" напомнили владельцам машин о перерегистрации, номера могут оставлять и украинские
06.01.2017 19:55
Незаконная организация "ДНР" напомнила жителям подконтрольной ей территории части Донецкой области об обязательной перерегистрации автомобилей, зарегистрированных на территории Украины и других государств, пишут "Новости Донбасса".
Данное постановление, принятое в декабре 2015 года обязывало автовладельцев зарегистрировать автомобили четного года выпуска в 2016 году, нечетного - 2017.
Также представители силового крыла группировки, чтобы не создавать очередей, советуют проводить перерегистрацию в месяце, который указан в украинском регистрационном документе.
При этом члены группировки обещают, что автомобили, зарегистрированные в Украине, которые пройдут регистрацию, могут ездить как с украинскими номерами, так и с номерами "ДНР".
Фото: zn.ua/
Теги: Донбасс, регистрация, номерной знак, ДНР, автомобилисты
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