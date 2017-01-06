"Власти" оккупированной Горловки намерены восстановить профилакторий для оздоровления "ополченцев" и российских "ихтамнетов"

06.01.2017 13:59

В оккупированной Горловки планируют в 2017 году восстановить профилакторий для того, чтобы иметь возможность оздоравливать боевиков, сообщают сепаратистские СМИ.

Заместитель "мэра" Горловки по гуманитарным вопросам Виктория Жукова отметила, что "власти" города активно помогают горловчанам: "Помощь оказывается в полторы тысячи рублей раз в три месяца людям, попадающим под определенные категории. Их списки есть в УСЗН. Кроме этого, под такую помощь попадают тяжело больные при наличии справки".

По словам Жуковой, в профилактории смогут поправить здоровье не только боевики, но и обычные горловчане.