Главная / Новости / Донецкая область / "Здесь стою за свободную нашу Украину" - один из старейших военных ВСУ (ВИДЕО)
Последние новости раздела
- Вчетверг был ранен один украинский военный, погибших нет13:21
- Донецкого Деда Мороза Губарева приглашают на допрос в Киев13:12
- В оккупированном Новоазовске российские "ихтамнеты" ограбили и изнасиловали местную жительницу13:06
- Обмен заложниками - сепаратист Пушилин заявил об изменении формулы обмена12:42
- "Здесь стою за свободную нашу Украину" - один из старейших военных ВСУ (ВИДЕО)12:34
- Шокирующая находка в Краматорске: в мусорном контейнере найден мертвый младенец12:19
- Полторак пообіцяв покарати війскові чини, які кинули АТОшників у Маріуполі після візиту Порошенка12:01
- На КПВВ "Майорск" пограничники задержали контрабандиста с партией сигарет11:11
- "В Одессе свирепствует кровавая хунта, а в Донецке — торжество свободы" - журналист с иронией рассказал о праздниках в Украине и "ДНР"11:07
- В центре Зайцево снаряд попал в частный дом10:36
"Здесь стою за свободную нашу Украину" - один из старейших военных ВСУ (ВИДЕО)
06.01.2017 12:34
70-летний Владислав с позывным Седой один из самых старейших военнослужащих в рядах Вооруженных Сил Украины. На войну ушел сразу после плена боевиков в 2015 году, где он провел два месяца, пишет news.liga.net.
Его освободили после того, когда жена заплатила террористам выкуп в сумме $6 тыс.
"Меня били, я самый старший был, взяли по львовской прописке", - добавил Владислав.
"Я чувствую, что могу воевать. Я буду до конца, пока Украина не будет у нас свободной. Мы их не приглашали, они пришли на нашу землю. Я должен отстаивать до последнего, пока я живой, я буду биться в этой Марьинке до смерти", - сказал Владислав.
По его словам, он никогда не мог подумать, что страна-агрессор Россия нападет на Украину.
"Здесь стою за свободную нашу Украину. Мы никогда не могли подумать, что этот кацапский враг мог на нас напасть. Я буду до самого конца, пока Украина не будет свободна. Мы их не приглашали, они пришли на нашу землю", - подчеркнул он.
Владислав добавил, что, когда ему было 4 месяца, его вывезли в Сибирь, где он прожил 33 года.
Фото: https://www.google.com.ua
Теги: Россия, Донбасс, война, агрессия, военная база
Читайте также:
- На донбасском поле боя у агрессора есть два пути
- Мнение: "Никакое реальное урегулирование на Донбассе не может быть достигнуто без того, чтобы оккупант признал, что он оккупант"
- Шкиряк о Донбассе: "У меня ощущение, что мы будем вынуждены освобождать нашу землю военным путем"
- Тымчук: "В прекращение огня со стороны боевиков я не верю"
- В Кремле заранее предупредили, что "прорыва" по Донбассу не будет
- Вчетверг был ранен один украинский военный, погибших нет13:21
- Донецкого Деда Мороза Губарева приглашают на допрос в Киев13:12
- В оккупированном Новоазовске российские "ихтамнеты" ограбили и изнасиловали местную жительницу13:06
- Обмен заложниками - сепаратист Пушилин заявил об изменении формулы обмена12:42
- "Здесь стою за свободную нашу Украину" - один из старейших военных ВСУ (ВИДЕО)12:34
- Шокирующая находка в Краматорске: в мусорном контейнере найден мертвый младенец12:19
- Полторак пообіцяв покарати війскові чини, які кинули АТОшників у Маріуполі після візиту Порошенка12:01
- На КПВВ "Майорск" пограничники задержали контрабандиста с партией сигарет11:11
- "В Одессе свирепствует кровавая хунта, а в Донецке — торжество свободы" - журналист с иронией рассказал о праздниках в Украине и "ДНР"11:07
- В центре Зайцево снаряд попал в частный дом10:36
- Вчетверг был ранен один украинский военный, погибших нет13:21
- Донецкого Деда Мороза Губарева приглашают на допрос в Киев13:12
- В оккупированном Новоазовске российские "ихтамнеты" ограбили и изнасиловали местную жительницу13:06
- Потренировались без ущерба для бюджета и домой - Кремль сокращает военное присутствие в Сирии12:55
- Обмен заложниками - сепаратист Пушилин заявил об изменении формулы обмена12:42
- "Здесь стою за свободную нашу Украину" - один из старейших военных ВСУ (ВИДЕО)12:34
- Шокирующая находка в Краматорске: в мусорном контейнере найден мертвый младенец12:19
- Полторак пообіцяв покарати війскові чини, які кинули АТОшників у Маріуполі після візиту Порошенка12:01
- После падения режима Путина границы России могут измениться - мнение11:47
- Создана наклейка на смартфон, увеличивающая время работы от аккумулятора11:35
- Ученые назвали продукт, который убивает вирусы, грибок и бактерии одновременно09:36
- Как снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказали специалисты14:29
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман20:14
- Рукотворное чудо07:10
- Новогоднее застолье: как и чем сервировать праздничный стол22:08
- Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»07:10
- Экономический прогноз для Украины на 2017 год: от прагматизма к пессимизму19:58
- Российская оккупация: кто на очереди?19:33
- Как живет эвакуированный из Крымского конно-спортивный клуб18:02
- Украину уничтожит не Путин: Ярош назвал главную угрозу страны
- Катастрофа Ту-154: самописец подтвердил подозрения экспертов
- Что бойцам АТО пришлось вытерпеть ради поздравлений Порошенко
- Кобзон считает, что конфликт на Донбассе закончится Третьей мировой
- Астрологический прогноз для Украины на 2017 год: появится новый политический лидер
- Украине нужно спешить – ситуация складывается не в нашу пользу
- Фарион дала совет бойцам, что делать с москалями. ВИДЕО
- Восточный гороскоп на 2017 год: Крыс ждет повышение в карьере, а Драконов – успех
- Надежда Савченко тайно побывала в Мариуполе
- ТОП-5 вещей, которые украинцы больше не смогут купить за «наличку»