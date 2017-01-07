Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На Донбассе 16-летний дядя насиловал маленьких племянниц

07.01.2017 11:29
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Донбассе 16-летний дядя насиловал маленьких племянниц

Несовершеннолетний удовлетворял половую страсть неестественным путем.

В Донецкой области на скамье подсудимых оказался несовершеннолетний, который насиловал своих племянниц. Об этом сообщает областная прокуратура.

"Разведенная женщина проживала вместе со своими 6 и 8-летними дочерьми. К ним в гости периодически приезжал ее родной брат, и, пользуясь моментом, когда сестры не было дома, угрожал девочкам насилием и удовлетворял свою половую страсть неестественным путем", – рассказали в прокуратуре.

Следователи установили, что 16-летний житель Покровска совершал развратные действия с августа 2015 по октябрь 2016 года.

Сейчас обвинительный акт в отношении него утвержден и направлен в суд для рассмотрения по существу.

 

Источник: segodnya.ua.



Теги: Донбасс, преступник, изнасилование
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх