В СБУ не поддерживают публикацию списка военнопленных на оккупированных территориях

07.01.2017 16:48

Опубликованные списки граждан Украины, незаконно удерживающихся на временно находящихся под оккупацией регионах Донбасса и в России, прежде всего, способны нанести вред как самим пленным, так и их родным.

Как передает replyua.net, такое заявление в прямом эфире одного из украинских телеканалов прозвучало от советника главы СБУ Юрия Тандита. Кроме того, он добавил, что инициатора такой идеи, нардепа Надежду Савченко, ожидает разъяснительная работа по данному поводу.



«Безусловно, списки уже известны, мы начали с ними работать. Единственное, о чем я могу сообщить, это о существовании определенных законов, которыми ограничивается выброс каких-либо сведений, имеющих отношение к персональной информации. В течение 2014 и 2015 годов мы ловили преступников, получавших какие-то закрытые сведения касаемо списков всех наших мужественных героев и заложников, которые незаконно пребывали на территории Донецка и Луганск. Можно сказать, что они намеревались, воспользовавшись страданиями людей, совершать определенные преступления, чтобы получить какую-то выгоду, сообщая о том, что с ними можно либо пообщаться, или что кого-то из заложников могут выпустить на свободу», - заявил Тандит.

Источник: replyua.net.