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В зоне АТО боевики били по всем направлениям, - есть раненые
В минувшие сутки российско-террористические войска продолжали атаковать по всем направления, и всего было зафиксировано 42 обстрела, информирует replyua.net со ссылкой на пресс-центр штаба АТО в Фейсбуке. По последней информации, среди украинских военных есть раненые.
В сообщении говорится о том, что боевики совершили множество обстрелов на Мариупольском направлении. По Павлополю, Широкино и Водяному противник бил из минометов, а также артиллерии. Стрелковое оружие и гранатометы террористы применяли вблизи Павлополя, Гнутово, Широкино, Водяного, Марьинки и Талаковки. Кроме того, в Талаковке и Широкино работали снайперы. На Донецком направлении из крупнокалиберных пулеметов и минометов враг обстрелял позиции ВСУ рядом с Авдеевкой и Луганским. На Луганском направлении Новозвановка, Новотошковское, Новоалександровка, Станица Луганская и Крымское противник обстрелял из гранатометов.
По данным пресс-центра АТО, за прошедшие сутки ранения получили два украинских бойца, которые находились на позициях возле Новотошковского. Напомним, что в прошлые сутки в зоне АТО погиб один военнослужащий, несколько бойцов были ранены.
Источник: replyua.net.
Теги: нападение, АТО, боевики
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