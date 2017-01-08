Несовершеннолетняя патриотка рассказала о том, как была в плену в «ДНР»

08.01.2017 16:51

Задержанная террористами "ДНР" девушка рассказала подробности пребывания в плену террористов.

Об этом сообщает 0629 с ссылкой на информационный ресурс УНН.

Напомним, что на КПП "Гнутово" 2 января в районе Мариуполя при пересечении границы так называемой «ДНР», боевиками была задержана несовершеннолетняя 16-летняя Валерия Мазуренко, уроженка Донецка, которая сейчас проживает в Мариуполе.

По словам девушки о том, что она внесена в список на запрет проезда в «ДНР» она не знала.

"Все произошло так: я ехала домой со своими родителями, в Донецк, к своим родным и друзьям. Нулевой "ДНРовской" блокпост проехала быстро и без проблем. Здесь этот главный блокпост, мы были вторые в очереди. Сдали документы, и здесь они закрыли это окно и давай «пробивать» мой паспорт раза три. Они сами удивились, что у меня (уже в 16 лет) стоит запрет на въезд. Через 5 минут в машину постучал ополченец (сторонник "ДНР" - ред.) И попросил, чтобы я прошла с ним в комнату допросов. Там я сидела часа 2-3 с ополченцами. Они запугивали страшными дядями, которые приедут и будут разносить меня.

Физической силы не применяли. Эти люди никак не представились, только сказали, что они "сотрудники МГБ ДНР", "спецслужбы ДНР", - рассказывает Валерия.

Затем девушку начали обыскивать. Родные и друзья Валерии, которые были в Донецке, ничего не знали о ее задержании.

"Маму с папой ко мне в комнату не пускали. На все попытки моего папы поговорить с ними они только «фыркали» и не хотели разговаривать. Отгоняли его и один раз применили к нему физическую силу. Они ударили отца в бок", - вспоминает девушка.

Уже в плену девушку, в обмен на свободу, заставили говорить то, что нужно было боевикам.

"На видео я смеялась, так что до того как начинали снимать видео, они договорились со мной о том, что я буду говорить. Кстати, о том, что я буду "зиговать" (нацистское приветствие - ред.) тоже договаривались. Я не хотела этого делать, держала паузу, но на видео слышно, как он настойчиво мне показывал, что надо "бросить зигу". Слышно удар его руки о куртку. После этого я засмеялась. Я в тот момент поняла, что этот момент они не вырежут ", - добавила она.

Боевики вели себя с девушкой очень грубо: в туалет за все время допроса выпустили только один раз. В течение всего времени в плену девушку морили голодом - не давали еды, воды и даже лекарства, в которых она нуждалась.

"Устала и решила согласиться на их условия. У меня проблемы с носом, и буквально за 20 минут до задержания у меня началась аллергия. Я просила дать мне воды, лекарства, на что мне ответили "скажешь все, что нам надо на видео, и будут тебе и вода, и лекарства. Они в балаклавах, с автоматами и ПМ, все такие "крутые" и "страшные". Но у меня почему-то страха не было. Мне было смешно. Смешно от того, что только таких, беззащитных и юных девушек, как я, они могут допрашивать, задерживать и т.д. ", - сказала Валерия Мазуренко.