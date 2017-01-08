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Общественников Донбасса приглашают на тренинг по информационной безопасности. Прием за счет организаторов
В январе – марте Форум неполитических организаций (НПО) в Украине при поддержке Посольства Великобритании проводит комплекс тренингов для развития потенциала НПО, эффективного управления и содействия примирению в обществе. Тренинги пройдут в Киеве, Краматорске и Мариуполе, сообщают Донецкие новости.
Тренинг «Информационные технологии и информационная безопасность НПО» состоится 31 января в Киеве.
В течение обучения участники будут изучать:
основы оценки рисков: как понять от чего нужно защищаться;
из чего состоит цифровая безопасность организации;
как защитить электронную почту, соцсети, файлообменники и другие учетные записи;
как защитить данные на устройствах (компьютеры, смартфоны);
как защитить коммуникации (мессенджеры, мобильная связь и т.д.).
Принять участие в тренинге могут:
сотрудники местных неправительственных организаций (НПО), которые работают с последствиями конфликта в Украине;
сотрудники местных НПО в Донецкой и Луганской областях;
сотрудники местных НПО, которые действовали на востоке Украины и перенесли свою деятельность в другие регионы.
Проживание, питание и проезд участников тренингов оплачиваются организаторами.
Чтобы принять участие в тренинге в Киеве, необходимо заполнить онлайн-форму – до 23 января 2017 года.
По любым вопросам обращайтесь к координатору проекта Евгении Мазуренко ([email protected]).
Теги: Донбасс, организатор, тренинг, общественники
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