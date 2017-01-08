ОБСЕ не может мониторить участки разведения сторон из-за мин

08.01.2017 11:32

СММ продолжает осуществлять мониторинг процесса разведения сил и средств в районах пгт Станица Луганская (16 км к северо-востоку от Луганска), города Золотое (60 км к западу от Луганска) и поселка Петровское (41 км к югу от Донецка), как это предусмотрено Рамочным соглашением Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года. Доступ Миссии на всех трех участках разведения по-прежнему остается ограниченным, однако наблюдатели смогли выполнить их частичный мониторинг. Об этом сообщается в последнем отчете Миссии за 6 января, опубликованном 7 января.

Члены патруля Миссии отметили спокойную обстановку на участках разведения в районах Золотого и Петровского. В Петровском вооруженные члены «ДНР» уже четвертый день подряд настояли на сопровождении патруля Миссии до места размещения видеокамеры наблюдения СММ. «В Петровском вооруженный член "ДНР" остановил патруль СММ. Спустя 6 минут другой вооруженный член "ДНР" сопроводил наблюдателей до места, где установлена камера СММ», – уточняется в отчете.

Мониторинг территории Луганской области был ограничен заминированными территориями и отсутствию работ по их разминированию. Так, СММ не зафиксировала проведения работ по разминированию или ограждению взрывоопасных предметов на участке разведения в районе Станицы Луганской. «Патруль Миссии не смог проехать в другие зоны, кроме главной дороги, так как присутствовавший там офицер ВСУ при СЦКК сообщил, что работы по разминированию в этом районе не проводились», – говорится в отчете.

К востоку от подконтрольного правительству с. Катериновка (64 км к западу от Луганска) команда Миссии не смогла проехать по дороге второстепенного значения в юго-восточном направлении вглубь участка разведения в районе Золотого, «поскольку присутствовавший на месте офицер ВСУ при СЦКК сообщил, что он не сможет оказать содействие обеспечению безопасности СММ из-за возможного наличия мин».

Из-за того, что оставалась угроза от мин и неразорвавшихся снарядов, члены патруля СММ не смогли получить доступ к второстепенным дорогам на участке разведения в районе Золотого – Первомайска с подконтрольной «ЛНР» стороны.

По аналогичной причине патруль Миссии не смог проехать по дороге между подконтрольными правительству Катериновкой и Попасной (69 км к западу от Луганска), а также в районе подконтрольного города Счастье (20 км к северу от Луганска).

В Донецкой области в подконтрольном «ДНР» пос. Петровское патруль Миссии не смог проследовать на запад в направлении участка разведения, «поскольку вооруженный мужчина не смог сообщить членам патруля, проводились ли в этом районе работы по разминированию».

Источник Донецкие новости.