- В Донецк возвращается "Ежовщина"11:57
- ОБСЕ не может мониторить участки разведения сторон из-за мин11:32
- Ситуация в пунктах пропуска 8 января: пассажиро-транспортный поток уменьшается11:10
- "Власти" "ДНР" готовят "голодомор": найден новый способ издевательства над людьми на оккупированной Донетчине09:49
- В Мариуполе произошло ДТП с участием автомобиля медслужбы Нацполиции 07:49
- В ОБСЕ раскрыли подробности взрыва в Донецке18:48
- В СБУ не поддерживают публикацию списка военнопленных на оккупированных территориях16:48
- Мотузяник: количество обстрелов увеличилось на 10 случаев по сравнению с прошлыми сутками16:28
- Праздники на Донбассе: в нищете и с убогой едой из России14:30
- На Донбассе назревает бунт из-за кровожадности боевиков14:15
ОБСЕ не может мониторить участки разведения сторон из-за мин
СММ продолжает осуществлять мониторинг процесса разведения сил и средств в районах пгт Станица Луганская (16 км к северо-востоку от Луганска), города Золотое (60 км к западу от Луганска) и поселка Петровское (41 км к югу от Донецка), как это предусмотрено Рамочным соглашением Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года. Доступ Миссии на всех трех участках разведения по-прежнему остается ограниченным, однако наблюдатели смогли выполнить их частичный мониторинг. Об этом сообщается в последнем отчете Миссии за 6 января, опубликованном 7 января.
Члены патруля Миссии отметили спокойную обстановку на участках разведения в районах Золотого и Петровского. В Петровском вооруженные члены «ДНР» уже четвертый день подряд настояли на сопровождении патруля Миссии до места размещения видеокамеры наблюдения СММ. «В Петровском вооруженный член "ДНР" остановил патруль СММ. Спустя 6 минут другой вооруженный член "ДНР" сопроводил наблюдателей до места, где установлена камера СММ», – уточняется в отчете.
Мониторинг территории Луганской области был ограничен заминированными территориями и отсутствию работ по их разминированию. Так, СММ не зафиксировала проведения работ по разминированию или ограждению взрывоопасных предметов на участке разведения в районе Станицы Луганской. «Патруль Миссии не смог проехать в другие зоны, кроме главной дороги, так как присутствовавший там офицер ВСУ при СЦКК сообщил, что работы по разминированию в этом районе не проводились», – говорится в отчете.
К востоку от подконтрольного правительству с. Катериновка (64 км к западу от Луганска) команда Миссии не смогла проехать по дороге второстепенного значения в юго-восточном направлении вглубь участка разведения в районе Золотого, «поскольку присутствовавший на месте офицер ВСУ при СЦКК сообщил, что он не сможет оказать содействие обеспечению безопасности СММ из-за возможного наличия мин».
Из-за того, что оставалась угроза от мин и неразорвавшихся снарядов, члены патруля СММ не смогли получить доступ к второстепенным дорогам на участке разведения в районе Золотого – Первомайска с подконтрольной «ЛНР» стороны.
По аналогичной причине патруль Миссии не смог проехать по дороге между подконтрольными правительству Катериновкой и Попасной (69 км к западу от Луганска), а также в районе подконтрольного города Счастье (20 км к северу от Луганска).
В Донецкой области в подконтрольном «ДНР» пос. Петровское патруль Миссии не смог проследовать на запад в направлении участка разведения, «поскольку вооруженный мужчина не смог сообщить членам патруля, проводились ли в этом районе работы по разминированию».
Источник Донецкие новости.
Теги: Донбасс, разведение, ОБСЕ, мины
- ОБСЕ не может полноценно работать на оккупированном Донбассе из-за минирования местности
- У ОБСЕ ограничен доступ ко всем трем участкам разведения сил на Донбассе
- Дорога между оккупированными Горловкой и Донецком остается под контролем «ДНР» - ОБСЕ
- Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе: доступ ограничен
- На мосту в Станице Луганской представители ОБСЕ обнаружили неразорвавшиеся мины
- Мацука рассказал о вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе
- В Донецк возвращается "Ежовщина"11:57
- ОБСЕ не может мониторить участки разведения сторон из-за мин11:32
- Ситуация в пунктах пропуска 8 января: пассажиро-транспортный поток уменьшается11:10
- "Власти" "ДНР" готовят "голодомор": найден новый способ издевательства над людьми на оккупированной Донетчине09:49
- В Мариуполе произошло ДТП с участием автомобиля медслужбы Нацполиции 07:49
- Плотницкий рассказал о судьбе Донбасса в 201722:01
- Оккупированная Луганщина начала платить Украине за коммуналку19:48
- В ОБСЕ раскрыли подробности взрыва в Донецке18:48
- В СБУ не поддерживают публикацию списка военнопленных на оккупированных территориях16:48
- Мотузяник: количество обстрелов увеличилось на 10 случаев по сравнению с прошлыми сутками16:28
- "Мова" в России и "язык" на Украине12:14
- В Донецк возвращается "Ежовщина"11:57
- ОБСЕ не может мониторить участки разведения сторон из-за мин11:32
- Представлен браслет-сабвуфер11:25
- Ситуация в пунктах пропуска 8 января: пассажиро-транспортный поток уменьшается11:10
- Из-за непогоды остаются обесточенными 35 населенных пунктов в 5 областях10:51
- В Багдаде на овощном рынке прогремел взрыв, погибли 12 человек10:35
- В США создали графеновую "губку", которая в 10 раз прочнее стали10:25
- Расстреляны овчарки, загрызшие бойца АТО10:10
- "Власти" "ДНР" готовят "голодомор": найден новый способ издевательства над людьми на оккупированной Донетчине09:49
- Не дороже денег. О чем стоит помнить, проклиная Савченко и Медведчука09:34
- В этом году подорожают свет, вода и газ, – эксперты08:15
- Ушлепков расстреляем первыми: Портнов выложил «запись Пашинского». ВИДЕО07:06
- Загадить всё: как РФ рвется в Арктику. Аналитика ИС06:57
- Ученые назвали продукт, который убивает вирусы, грибок и бактерии одновременно09:36
- Как снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказали специалисты14:29
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман20:14
- Рукотворное чудо07:10
- Новогоднее застолье: как и чем сервировать праздничный стол22:08
- Переселенцев снова ожидают изменения в плане учета и не только
- "Власти ДНР" напомнили владельцам машин о перерегистрации, номера могут оставлять и украинские
- Силы АТО ожидают серию массовых увольнений из ВСУ
- Одесский астролог Влад Росс рассказал о будущем Крыма, Донбасса и Путина
- Праздники на Донбассе: в нищете и с убогой едой из России
- Ученые назвали продукт, который убивает вирусы, грибок и бактерии одновременно
- На Донбассе 16-летний дядя насиловал маленьких племянниц
- В прифронтовом Торецке экс-регионалы разжигают ненависть к Украине
- Блокпосты Донбасса - информация от очевидцев
- В Египте обнаружили "инопланетные" саркофаги