Оккупанты расстреляли Харцызск в Рождество

08.01.2017 15:46

Российские солдаты во время Рождества нанесли обстрел по домам мирных жителей в Харцызске, сообщает управление разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что преступные действия военных России в отношении мирного населения на частично оккупированных территориях Донбасса сопровождались фактами стрельбы и ранений местных жителей.

Так 7 января военные зенитно-ракетного дивизиона во время гуляний на новогодних праздниках осуществили обстрел домов и сооружений мирных жителей в населенном пункте Харцызск.

При этом командование указанного дивизиона уже принимает меры, которые позволят скрыть факт обстрела и количество жертв среди местных жителей.

Также в ведомстве отметили, что террористы пытаются завербовать новых боевиков на – при этом отмечается, что добровольцы категорически отказывается участвовать в военных действиях, а соглашаются только на службу в подразделениях снабжения. Главными источниками комплектования личного состава по-прежнему являются центры вербовки на территории РФ в городах Ростов и Курск.