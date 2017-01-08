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Оккупанты расстреляли Харцызск в Рождество
Российские солдаты во время Рождества нанесли обстрел по домам мирных жителей в Харцызске, сообщает управление разведки Минобороны Украины.
Отмечается, что преступные действия военных России в отношении мирного населения на частично оккупированных территориях Донбасса сопровождались фактами стрельбы и ранений местных жителей.
Так 7 января военные зенитно-ракетного дивизиона во время гуляний на новогодних праздниках осуществили обстрел домов и сооружений мирных жителей в населенном пункте Харцызск.
При этом командование указанного дивизиона уже принимает меры, которые позволят скрыть факт обстрела и количество жертв среди местных жителей.
Также в ведомстве отметили, что террористы пытаются завербовать новых боевиков на – при этом отмечается, что добровольцы категорически отказывается участвовать в военных действиях, а соглашаются только на службу в подразделениях снабжения. Главными источниками комплектования личного состава по-прежнему являются центры вербовки на территории РФ в городах Ростов и Курск.
Теги: Донбасс, Харцызск, Рождество, обстрел
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