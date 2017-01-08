Праздничная статистика в АТО — за день 28 обстрелов, трое бойцов получили ранения

08.01.2017 19:40

В зоне АТО на Донбассе по состоянию на 18:00 зафиксировано 28 обстрелов со стороны боевиков незаконных вооруженных формирований, в результате чего ранения получили трое украинских военнослужащих., сообщает пресс-центр штаба Антитеррористической операции.

На мариупольском направлении из 122-мм артиллерии боевики обстреляли Широкино, из минометов - Гнутово, Троицкое, Водяное и Широкино. Марьинка и Широкино также обстреливались из БМП, Павлополь, Гнутово и Широкино - из гранатометов и стрелкового оружия, а Талаковка еще из танка.

"На луганском направлении – из 82 мм минометов – Троицкое, из крупнокалиберных пулеметов – Новозвановку, а по Троицкому стрелял снайпер. На донецком направлении из 82-мм минометов оккупанты вели огонь по Авдеевке и Луганскому. А из гранатометов и стрелкового оружия по Зайцево и Авдеевке. По Луганскому огонь вела БМП противника", - сообщили в штабе.