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Праздничная статистика в АТО — за день 28 обстрелов, трое бойцов получили ранения

08.01.2017 19:40
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Праздничная статистика в АТО — за день 28 обстрелов, трое бойцов получили ранения

В зоне АТО на Донбассе по состоянию на 18:00 зафиксировано 28 обстрелов со стороны боевиков незаконных вооруженных формирований, в результате чего ранения получили трое украинских военнослужащих., сообщает пресс-центр штаба Антитеррористической операции.
На мариупольском направлении из 122-мм артиллерии боевики обстреляли Широкино, из минометов - Гнутово, Троицкое, Водяное и Широкино. Марьинка и Широкино также обстреливались из БМП, Павлополь, Гнутово и Широкино - из гранатометов и стрелкового оружия, а Талаковка еще из танка.
"На луганском направлении – из 82 мм минометов – Троицкое, из крупнокалиберных пулеметов – Новозвановку, а по Троицкому стрелял снайпер. На донецком направлении из 82-мм минометов оккупанты вели огонь по Авдеевке и Луганскому. А из гранатометов и стрелкового оружия по Зайцево и Авдеевке. По Луганскому огонь вела БМП противника", - сообщили в штабе.



Теги: Донбасс, ранения, АТО, обстрелы
 
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