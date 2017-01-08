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Ситуация в пунктах пропуска 8 января: пассажиро-транспортный поток уменьшается
Сегодня утром, 8 января, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, за прошедшие сутки на всех КПВВ наблюдалось уменьшение пассажиро-транспортного потока по сравнению с предыдущими сутками.
Всего через КПВВ линию разграничения пересекли 11400 человек и 2400 транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 2610 человек и 550 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 3965 человек и 985 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 2200 человек и 550 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 970 человек и 265 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» (пеший) – 1675 человек.
Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 70/75;
КПВВ «Марьинка» – 200/80;
КПВВ «Новотроицкое» – 0/50;
КПВВ «Гнутово» – 20/40.
Через КПВВ «Майорск» и «Новотроицкое» два автомобиля намеревались повезти на неподконтрольную территорию товары народного потребления и семенами подсолнечника. Даную попытку пресекли пограничники Краматорского и Донецкого отрядов. Транспортные средства и конфискат стоимостью более 30 тыс. грн передали представителям сводной мобильной группы для принятия правового решения.
Еще одну машину, которая направлялась с неподконтрольной территории пограничники остановили на КПВВ «Новотроицкое». Водитель пытался незаконно переместить через линию разграничения 5 стабилизаторов напряжения общей стоимостью более 40 тыс. грн. Автомобиль и изъятый груз передали представителям фискальной службы.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка»: утром 8 января до 300 автомобилей собралось в пробках на блокпостах в сторону Курахово, машины пропускают медленно. Очередь в направлении Донецка значительно меньше, в 8:20 транспорт стоял вблизи броневика.
Александр, житель Донецка: «6:50. Очередь заканчивается пока возле первой целой опоры, но потихоньку растет».
Светлана, жительница Донецка: «7:05. На Донецк – 16 машин от перекрестка».
Ольга, жительница Донецка: «7:45. На Донецк – машин 20 до БТРа, и увеличивается уже за нами».
Людмила, жительница Донецка: «8:05. На выезд машин 120 и очень много льготников и "бусов". В полях стоят».
Сергей, житель Селидово: «Еду в сторону Курахово, на Донецкую таможню приехал в 6:10 по укр. времени, проехал ее в 6:45, сейчас 8:05, стою около первой целой опоры. С момента открытия метров на 30 двинулась очередь 9:05».
Екатерина, жительница Донецка: «8:20. Едем в сторону Донецка, только что приехали на пост. Броневик проехали».
Елена, жительница Донецка: «8:30. На Донецк немного. А из Донецка на основном около 100 машин, а на нулевом БП где-то 200 и очень много "бусов"».
Источник Донецкие новости.
Теги: Донбасс, очередь, пункты пропуска
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