Ситуация в пунктах пропуска 8 января: пассажиро-транспортный поток уменьшается

08.01.2017 11:10

Сегодня утром, 8 января, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, за прошедшие сутки на всех КПВВ наблюдалось уменьшение пассажиро-транспортного потока по сравнению с предыдущими сутками.

Всего через КПВВ линию разграничения пересекли 11400 человек и 2400 транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 2610 человек и 550 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 3965 человек и 985 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 2200 человек и 550 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 970 человек и 265 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» (пеший) – 1675 человек.

Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 70/75;

КПВВ «Марьинка» – 200/80;

КПВВ «Новотроицкое» – 0/50;

КПВВ «Гнутово» – 20/40.

Через КПВВ «Майорск» и «Новотроицкое» два автомобиля намеревались повезти на неподконтрольную территорию товары народного потребления и семенами подсолнечника. Даную попытку пресекли пограничники Краматорского и Донецкого отрядов. Транспортные средства и конфискат стоимостью более 30 тыс. грн передали представителям сводной мобильной группы для принятия правового решения.

Еще одну машину, которая направлялась с неподконтрольной территории пограничники остановили на КПВВ «Новотроицкое». Водитель пытался незаконно переместить через линию разграничения 5 стабилизаторов напряжения общей стоимостью более 40 тыс. грн. Автомобиль и изъятый груз передали представителям фискальной службы.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»: утром 8 января до 300 автомобилей собралось в пробках на блокпостах в сторону Курахово, машины пропускают медленно. Очередь в направлении Донецка значительно меньше, в 8:20 транспорт стоял вблизи броневика.

Александр, житель Донецка: «6:50. Очередь заканчивается пока возле первой целой опоры, но потихоньку растет».

Светлана, жительница Донецка: «7:05. На Донецк – 16 машин от перекрестка».

Ольга, жительница Донецка: «7:45. На Донецк – машин 20 до БТРа, и увеличивается уже за нами».

Людмила, жительница Донецка: «8:05. На выезд машин 120 и очень много льготников и "бусов". В полях стоят».

Сергей, житель Селидово: «Еду в сторону Курахово, на Донецкую таможню приехал в 6:10 по укр. времени, проехал ее в 6:45, сейчас 8:05, стою около первой целой опоры. С момента открытия метров на 30 двинулась очередь 9:05».

Екатерина, жительница Донецка: «8:20. Едем в сторону Донецка, только что приехали на пост. Броневик проехали».

Елена, жительница Донецка: «8:30. На Донецк немного. А из Донецка на основном около 100 машин, а на нулевом БП где-то 200 и очень много "бусов"».

Источник Донецкие новости.