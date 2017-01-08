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Террорист из "ДНР" в Москве расстрелял соседа по квартире, ранил полицейского и застрелился: опубликовано шокирующее видео кровавой трагедии. ВИДЕО

08.01.2017 17:08
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Террорист из "ДНР" в Москве расстрелял соседа по квартире, ранил полицейского и застрелился: опубликовано шокирующее видео кровавой трагедии. ВИДЕО

Сегодня утром в Москве бывший террорист "ДНР" расстрелял собственного соседа, ранил полицейского, а позже застрелился и сам, сообщает Диалог UA с ссылкой на российский телеканал Рен.ТВ.

Трагедия произошла на улице Васильцовский Стан в российской столице. Бывший террорист хладнокровно расстрелял собственного соседа, после чего завязалась перестрелка с сотрудниками полиции.
Журналисты сообщают, что один из полицейских был ранен. Позже, при попытке задержания боевика, он застрелился.
Журналисты смогли выяснить, что стрелявший ранее работал педагогом и психологом, при этом на собственной странице в социальной сети он написал сообщение о "Кодексе стрелка". На протяжении целых 5 месяцев он воевал на Донбассе в составе боевых подразделений "ДНР", а после перешел на работу инструктором террористов.
СМИ сообщили, что камера внешнего наблюдения успела снять боевика за несколько секунд до страшной трагедии



Теги: Донбасс, Москва, террорист, ДНР
 
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