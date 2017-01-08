В Донецк возвращается "Ежовщина"

08.01.2017 11:57

Разведка наша— весь народ: Враг не пройдет границы. А коль пройдет — то попадет В ежовы рукавицы! («Песня о чекистах»)

В оккупированном Донецке всех учителей, врачей и остальных работников бюджетной сферы под расписку ознакомили с очередным «возвращением в счастливое советское прошлое», а именно - Порядком выезда за пределы оккупированных территорий.

Хотя нет, документ носит совсем другое название (Указ т.н. «Главы ДНР»№Якорь393 «Порядок учета перемещенных лиц на территории Донецкой Народной Республики») вот только суть его от этого никак не меняется.

Перед поездкой «за границу» в РФ, «ЛНР» или линию разграничения с Украиной человек обязан информировать руководство «МГБ ДНР». Фактически «милостиво просить разрешение покинуть республику», соответственно если есть на то «основания».То есть, личное мнение и желание выехать за пределы «недореспублики» уже ничего не значит! Захотят - отпустят, а не захотят…

А вот здесь возможны варианты.

К чему бы все это?

Так ведь везде враги и шпионы! И что делать?

В советской истории есть отличный пример для подражания: Николай Иванович Ежов (кому не лень, посмотрит в Википедии), который на суде заявил: «Я почистил 14 тысяч чекистов. Но огромная моя вина заключается в том, что я их мало почистил. Кругом меня были враги народа, мои враги. А я их не разглядел».

Хотя судили его совсем не за убийства более миллиона советских граждан - стыдливо именуемое в советской истории как «Ежовщина».

Согласно обвинительному заключению, «подготовляя государственный переворот, Ежов готовил через своих единомышленников по заговору террористические кадры, предполагая пустить их в действие при первом удобном случае. Ежов и его сообщники Фриновский, Евдокимов и Дагин практически подготовили на 7 ноября 1938 года путч, который, по замыслу его вдохновителей, должен был выразиться в совершении террористических акций против руководителей партии и правительства во время демонстрации на Красной площади в Москве».

Кроме того, Ежов обвинялся в преследовавшемся по советским законам мужеложстве (в обвинительном заключении было сказано, что Ежов совершал акты мужеложства «действуя в антисоветских и корыстных целях»).

Так что Захарченку с его «чекистами ДНР» есть на кого равняться.

И потом о них поэты тоже сложат песни, как когда-то о Наркоме Ежове.

Источник Трибун.