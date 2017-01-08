В Минобороны сообщили подробности получения ранений военными на Донбассе

08.01.2017 14:53

Военные, раненные за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе, получили свои ранения в результате боевых действий в двух районах. Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«Трое воинов были ранены у поселка Троицкое, что на Луганском направлении — во время вражеского минометного обстрела. Еще трое военнослужащих ВСУ были ранены в результате провокации в районе населенного пункта Крымское», — сказал он.

Все раненые были госпитализированы.

Мотузяник также сообщил, что за 7 января погибших военных в результате боевых действий в зоне АТО нет.

Как сообщалось, за 7 января российско-оккупационные войска совершили 72 обстрела, в результате которых были ранены шестеро военнослужащих.

Фото пресс-центра Штаба АТО

Источник Факты и комментарии.