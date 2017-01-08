В секторе "Мариуполь" возросло количество обстрелов

08.01.2017 13:00

Боевики 41 раз открывали огонь по позициям ВСУ в секторе "Мариуполь".

Об этом 0629 сообщил пресс-офицер сектора "Мариуполь" Иван Чмиль.

41 раз за минувшие сутки российско-террористические войска обстреливали позиции украинских военнослужащих на Мариупольском направлении.

"Горячее" было на позициях под Широкино и Водяным. По позициям около Водяного по морским пехотинцам террористы били из 122-мм САУ, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции в Широкино 12 раз в течение суток обстреливали из минометов различных калибров, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под минометные обстрелы также попали позиции сил АТО под Марьинкой, Павлополем и Талаковкой. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики т.н. "ДНР" обстреливали украинских военнослужащих вблизи Павлополя, Красногоровки, Марьинки, Гнутово, Старогнатовки, Водяного, Талаковки и Широкино.

В течение сегодняшней ночи по состоянию на 8 часов утра на Мариупольском направлении было зафиксировано уже 4 обстрела сил АТО. Из пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреливали позиции околя Павлополя, Гнутово и Широкино. Также по позициям вблизи Гнутово вел огонь снайпер.

Украинские военные огонь не открывали.