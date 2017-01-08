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Архив - Донецкая область

Вблизи Красногровки на дороге обнаружено тело девушки с осколочным ранением ноги

08.01.2017 14:28
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Вблизи Красногровки на дороге обнаружено тело девушки с осколочным ранением ноги

В Донецкой области на дороге обнаружили тело девушки с осколочным ранением ноги, пишет 112, ссылаясь на сообщение главы ГУ НП в Донецкой области Вячеслава Аброськина на его странице в Facebook.
"Для боевиков "ДНР" нет ничего святого. Даже в рождественские дни они не брезгают убивать мирных жителей Донбасса. Сегодня утром военными в Красногоровку был доставлен труп девушки с осколочным ранением ноги, который был обнаружен еще 5 января на автодороге "Красногоровка - Старомихайловка". Только сегодня удалось вывезти тело. Предположительно погибла 5 января в результате минометного обстрела боевиками "ДНР" подконтрольной Украине территории", - отметил он.
При этом Аброськин добавил, что на вид девушке 25 лет. Сейчас ее личность устанавливается.



Теги: Донбасс, тело, Красногоровка, дорога
 
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