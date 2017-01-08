Вблизи Красногровки на дороге обнаружено тело девушки с осколочным ранением ноги

08.01.2017 14:28

В Донецкой области на дороге обнаружили тело девушки с осколочным ранением ноги, пишет 112, ссылаясь на сообщение главы ГУ НП в Донецкой области Вячеслава Аброськина на его странице в Facebook.

"Для боевиков "ДНР" нет ничего святого. Даже в рождественские дни они не брезгают убивать мирных жителей Донбасса. Сегодня утром военными в Красногоровку был доставлен труп девушки с осколочным ранением ноги, который был обнаружен еще 5 января на автодороге "Красногоровка - Старомихайловка". Только сегодня удалось вывезти тело. Предположительно погибла 5 января в результате минометного обстрела боевиками "ДНР" подконтрольной Украине территории", - отметил он.

При этом Аброськин добавил, что на вид девушке 25 лет. Сейчас ее личность устанавливается.