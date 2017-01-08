Главная / Новости / Донецкая область / Вблизи Красногровки на дороге обнаружено тело девушки с осколочным ранением ноги
Последние новости раздела
- В Минобороны сообщили подробности получения ранений военными на Донбассе14:53
- Вблизи Красногровки на дороге обнаружено тело девушки с осколочным ранением ноги14:28
- Задержан «майор милиции ДНР»14:02
- За 8 дней 2017 года на Донетчине зафиксированы 50 пьяных водителей. Штраф может составить 20,4 тыс. грн13:40
- В секторе "Мариуполь" возросло количество обстрелов13:00
- В Донецк возвращается "Ежовщина"11:57
- ОБСЕ не может мониторить участки разведения сторон из-за мин11:32
- Ситуация в пунктах пропуска 8 января: пассажиро-транспортный поток уменьшается11:10
- "Власти" "ДНР" готовят "голодомор": найден новый способ издевательства над людьми на оккупированной Донетчине09:49
- В Мариуполе произошло ДТП с участием автомобиля медслужбы Нацполиции 07:49
Вблизи Красногровки на дороге обнаружено тело девушки с осколочным ранением ноги
08.01.2017 14:28
В Донецкой области на дороге обнаружили тело девушки с осколочным ранением ноги, пишет 112, ссылаясь на сообщение главы ГУ НП в Донецкой области Вячеслава Аброськина на его странице в Facebook.
"Для боевиков "ДНР" нет ничего святого. Даже в рождественские дни они не брезгают убивать мирных жителей Донбасса. Сегодня утром военными в Красногоровку был доставлен труп девушки с осколочным ранением ноги, который был обнаружен еще 5 января на автодороге "Красногоровка - Старомихайловка". Только сегодня удалось вывезти тело. Предположительно погибла 5 января в результате минометного обстрела боевиками "ДНР" подконтрольной Украине территории", - отметил он.
При этом Аброськин добавил, что на вид девушке 25 лет. Сейчас ее личность устанавливается.
Теги: Донбасс, тело, Красногоровка, дорога
Читайте также:
- Преступника привлекло портмоне с деньгами
- Атаки на Марьинку и Красногоровку: минометные обстрелы, пять раненых
- Сегодняшней ночью Красногоровка была буквально расстреляна
- Журналист: "Донбасс, таки, хорошо понимает язык силы"
- Жители Красногоровки просят оградить их "железным занавесом" от "ДНР"
- В Марьинке и Красногоровке при поддержке ЮНИСЕФ откроют детские центры
- В Минобороны сообщили подробности получения ранений военными на Донбассе14:53
- Вблизи Красногровки на дороге обнаружено тело девушки с осколочным ранением ноги14:28
- Задержан «майор милиции ДНР»14:02
- За 8 дней 2017 года на Донетчине зафиксированы 50 пьяных водителей. Штраф может составить 20,4 тыс. грн13:40
- В секторе "Мариуполь" возросло количество обстрелов13:00
- В Донецк возвращается "Ежовщина"11:57
- ОБСЕ не может мониторить участки разведения сторон из-за мин11:32
- Ситуация в пунктах пропуска 8 января: пассажиро-транспортный поток уменьшается11:10
- "Власти" "ДНР" готовят "голодомор": найден новый способ издевательства над людьми на оккупированной Донетчине09:49
- В Мариуполе произошло ДТП с участием автомобиля медслужбы Нацполиции 07:49
- "Фабрика "Roshen" Петра Порошенко в Липецке - это синагога в Освенциме" - российский политолог15:08
- В Минобороны сообщили подробности получения ранений военными на Донбассе14:53
- Вблизи Красногровки на дороге обнаружено тело девушки с осколочным ранением ноги14:28
- Задержан «майор милиции ДНР»14:02
- За 8 дней 2017 года на Донетчине зафиксированы 50 пьяных водителей. Штраф может составить 20,4 тыс. грн13:40
- В секторе "Мариуполь" возросло количество обстрелов13:00
- Украине нужно готовить армию к широкомасштабному наступлению Путина: "Запад не сможет помочь"12:39
- "Мова" в России и "язык" на Украине12:14
- В Донецк возвращается "Ежовщина"11:57
- ОБСЕ не может мониторить участки разведения сторон из-за мин11:32
- Не дороже денег. О чем стоит помнить, проклиная Савченко и Медведчука09:34
- В этом году подорожают свет, вода и газ, – эксперты08:15
- Ушлепков расстреляем первыми: Портнов выложил «запись Пашинского». ВИДЕО07:06
- Загадить всё: как РФ рвется в Арктику. Аналитика ИС06:57
- Ученые назвали продукт, который убивает вирусы, грибок и бактерии одновременно09:36
- Как снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказали специалисты14:29
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман20:14
- Рукотворное чудо07:10
- Новогоднее застолье: как и чем сервировать праздничный стол22:08
- Переселенцев снова ожидают изменения в плане учета и не только
- "Власти ДНР" напомнили владельцам машин о перерегистрации, номера могут оставлять и украинские
- Одесский астролог Влад Росс рассказал о будущем Крыма, Донбасса и Путина
- Силы АТО ожидают серию массовых увольнений из ВСУ
- Праздники на Донбассе: в нищете и с убогой едой из России
- На Донбассе 16-летний дядя насиловал маленьких племянниц
- Тарифы 2017: Гройсман обрадовал украинцев
- Ученые назвали продукт, который убивает вирусы, грибок и бактерии одновременно
- В прифронтовом Торецке экс-регионалы разжигают ненависть к Украине
- Плотницкий рассказал о судьбе Донбасса в 2017