"Власти" "ДНР" готовят "голодомор": найден новый способ издевательства над людьми на оккупированной Донетчине

08.01.2017 09:49

Боевики "ДНР" придумали новый способ террора местного населения и ввели очень серьезные ограничения на ввоз продуктов из Украины для тех граждан, кто въезжает на оккупированную территорию, пишет Диалог UA.

Теперь въезжающий со стороны Украины человек может провезти с собой только 50 кг., все остальное оккупанты без права возвращения изымают на блокпостах. Нередко боевики забирают весь груз у тех, кто смеет перечить сепаратистам.

В опубликованном отчете ОБСЕ говорится, что еще в минувшем году оккупанты разрешали провозить с украинской стороны 75 кг. продуктового груза, с чем связано такое резкое решение, сепаратисты не объясняют.

Кроме того в ОБСЕ заметили, что с начала 2017 года на блокпостах боевиков значительно возросли автомобильные и пешеходные очереди.