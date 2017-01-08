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За 8 дней 2017 года на Донетчине зафиксированы 50 пьяных водителей. Штраф может составить 20,4 тыс. грн
С начала 2017 года на Донетчине выявлено 50 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Ежедневно сотрудниками полиции составляются соответствующие административные протоколы. За минувшие сутки составлено 8 таких материалов. Об этом сегодня, 8 января, сообщили в отделе управления превентивной деятельности полиции Донецкой области.
В Славянске в 2 часа ночи 26-летний водитель автомобиля «Хюндай», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на электроопору. В результате происшествия два пассажира погибли – женщины 23 и 26 лет, и два пострадало – 29-летняя женщина и 30-летний мужчина. Аналогичный случай произошел в Мариуполе. 30-летний водитель автомобиля «Форд», находясь в нетрезвом состоянии, совершил наезд на электроопору. Телесные повреждения получил водитель авто. Правоохранители напоминают, что законодательством за управление в нетрезвом состоянии или в состоянии наркотического опьянения предусмотрена ответственность в виде штрафа в сумме 10,2 тыс. грн с лишением права управлять транспортным средством сроком на 1 год. Более суровое наказание будет наложено на нарушителя, который в течение года повторно сядет за руль пьяным – ему придется уплатить штраф в сумме 20,4 тыс. грн, также он будет лишен права управления на 3 года. Если такой водитель в третий раз будет управлять транспортом в состоянии опьянения – его ожидает штраф в сумме 40,8 тыс. грн гривен и лишение прав на 10 лет. Кроме того, предусмотрена ответственность и для водителей, которые злоупотребили спиртным уже после совершения дорожно-транспортного происшествия, либо после того, как транспортное средство было остановлено по требованию полицейского, до проведения медицинского осмотра. За такое нарушение предусмотрено 20,4 тыс. грн штрафа или административный арест на 15 суток с лишением права управления на 3 года. Источник
Теги: авария, штраф, алкогольное опьянение
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