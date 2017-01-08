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Задержан «майор милиции ДНР»
В рождественские дни полиции Донетчины в результате проведённых мероприятий представилось возможным задержать трёх жителей Константиновки, яро поддерживающих в 2014 году боевиков "ДНР", пишет 62.
Об этом сообщает начальник ГУ Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Фейсбук.
«Среди них действующий на тот период майор милиции, начальник линейного отдела милиции по станции Константиновка ЛО - станции Славянск. Уволен из органов внутренних дел только в ноябре 2014 года. Этот персонаж, бывший активный поборник "ДНР", после событий "русской весны "стал вести замкнутый образ жизни, тем самым, пытаясь быть неприметным в надежде на то, что его участие в "ДНР" останется неизвестным. Но увы... пришло время ответить за свои поступки.
Такие же и двое других сопереживающих. По их словам, стояли на блокпостах "за идею", денег не получали. После того, как боевиков "ДНР" погнали из Константиновки, общение с "товарищами" не поддерживали и предпочли остаться на подконтрольной Украине территории.
Полиция Донетчины продолжает активные мероприятия в рождественские дни, направленные на охрану общественного порядка, изъятия оружия и боеприпасов, розыск преступников», - сообщает Аброськин.
Теги: Донбасс, Донецкая область, милиция, ДНР
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