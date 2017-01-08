Жители «республик»: Мы становимся посмешиищем для укропов

08.01.2017 15:56

Жители оккупированной части Донбасса негодуют относительно многочасовых очередей на так называемой «таможне» между «республиками»

Об этом у себя на странице в Facebook написал донецкий журналист Денис Казанский, передает Politeka.

«Любители русского мира наслаждаются жизнью в народных республиках», — написал Казанский комментарий к переписке пользователей социальной сети из так называемых «республик».

Местный житель Дмитрий Огнеев пожаловался на то, что два часа простоял на «границе» между «ДНР» и «ЛНР».

В ответ на его информацию другие пользователи написали ряд язвительных комментариев.

В частности, Борис Борисов написал, что «мзда» — это признак державности.

«Сбылась мечта дворовой гопоты – теперь оббирать законно можно. Мы все сильнее становимся посмешищем для укропов», — констатирует Максим Шевченко