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Жители «республик»: Мы становимся посмешиищем для укропов
Жители оккупированной части Донбасса негодуют относительно многочасовых очередей на так называемой «таможне» между «республиками»
Об этом у себя на странице в Facebook написал донецкий журналист Денис Казанский, передает Politeka.
«Любители русского мира наслаждаются жизнью в народных республиках», — написал Казанский комментарий к переписке пользователей социальной сети из так называемых «республик».
Местный житель Дмитрий Огнеев пожаловался на то, что два часа простоял на «границе» между «ДНР» и «ЛНР».
В ответ на его информацию другие пользователи написали ряд язвительных комментариев.
В частности, Борис Борисов написал, что «мзда» — это признак державности.
«Сбылась мечта дворовой гопоты – теперь оббирать законно можно. Мы все сильнее становимся посмешищем для укропов», — констатирует Максим Шевченко
Теги: Донбасс, таможня, ДНР, ЛНР
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