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Боевик расстрелял подчиненного из пулемета

09.01.2017 14:29
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Боевик расстрелял подчиненного из пулемета

На Донбассе в рядах боевиков продолжаются противоречия и выяснения отношений с применением оружия.

Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, конфликты возникают между кадровыми военнослужащими ВС РФ и наемниками из числа местного населения.

"8 января командир отделения 3 стрелкового батальона 11 отдельной мотострелкового полка 1 АК (Армейский корпус так называемой "ДНР". – Ред.) ВС РФ Рыбаков Валерий Викторович расстрелял из крупнокалиберного пулемета подчиненного за отказ выполнить приказ, связанный с подготовкой подразделения к диверсионно-разведывательным действиям на линии разграничения.

Командование полка скрывает данный случай и пытается представить его как следствие неосторожного обращения с оружием", – говорится в сообщении ведомства.

 

Источник:  segodnya.ua.



Теги: Донбасс, боевик, расстрел, пулемет
 
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