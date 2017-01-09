Двое жителей Краматорска стали жертвами мошенников и лишились 50 000 гривен

09.01.2017 19:15

Двое жителей Краматорска стали жертвами мошенников и лишились 50 000 гривен, - сообщает Краматорский отдел полиции.



Так, 64-летняя пенсионерка стала жертвой "классической" схемы телефонных аферистов. К ней позвонили неизвестные и сообщили, что ее сын якобы находится в изоляторе временного содержания в полиции, и для "решения вопроса" срочно нужны деньги. Поэтому женщина совершили несколько платежей в период с 5 по 6 января, в результате чего мошенники обогатились на 40 000 гривен.



А 49-летний мужчина попался на крючок интернет-преступников. Заказав товар еще 30 декабря и заплатив 10 000 гривен, отправки он так и не дождался. Обратился же за помощью в полицию пострадавший только сейчас.



По двум фактам возбуждены уголовные производства с квалификацией ч.1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Источник: ostro.org.