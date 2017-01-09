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Поклонники «ДНР»: Клоун Захарченко не радует, Россия унижает
Сторонники «ДНР» все сильнее разочаровываются как в оккупационной «власти», так и в России, которая якобы «их унижает». Об этом они открыто пишут в социальных сетях.
Поклонники «республики» констатируют: дончане стали «злыми и жестокими», и обусловлено это тем, что «экономика их домов разрушена, хорошие друзья убиты, некоторые покалечены, а часть уехала». Они также уверяют, что боевики якобы «были в шаге от победы», но «связи с олигархами» все разрушили.
Теперь жителей оккупированных территорий «обвиняют и унижают жители России». Именно за это поклонники «ДНР» и ненавидят «пограничников», «правоохранителей» и других вымогателей. Также они не терпят представителей местной «власти».
«Мы должны радоваться тем клоунам, которых нам кураторы поставили?» — пишет разгневанный сторонник боевиков.
Орфография и стилистика цитат полностью сохранены.
Источник: donpress.com.
Теги: Россия, Донбасс, ДНР, Захарченко
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