Поклонники «ДНР»: Клоун Захарченко не радует, Россия унижает

09.01.2017 19:30

Сторонники «ДНР» все сильнее разочаровываются как в оккупационной «власти», так и в России, которая якобы «их унижает». Об этом они открыто пишут в социальных сетях.

Поклонники «республики» констатируют: дончане стали «злыми и жестокими», и обусловлено это тем, что «экономика их домов разрушена, хорошие друзья убиты, некоторые покалечены, а часть уехала». Они также уверяют, что боевики якобы «были в шаге от победы», но «связи с олигархами» все разрушили.

Теперь жителей оккупированных территорий «обвиняют и унижают жители России». Именно за это поклонники «ДНР» и ненавидят «пограничников», «правоохранителей» и других вымогателей. Также они не терпят представителей местной «власти».

«Мы должны радоваться тем клоунам, которых нам кураторы поставили?» — пишет разгневанный сторонник боевиков.

Орфография и стилистика цитат полностью сохранены.

Источник: donpress.com.