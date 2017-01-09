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Родителям погибшего запорожского воина пришло загадочное письмо

09.01.2017 07:15
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Родителям погибшего запорожского воина пришло загадочное письмо

Маленькое чудо пережили родители получившего смертельное ранение под Дебальцево наводчика орудия первой батареи младшего сержанта Александра Говорухи Николай Семенович и Галина Викторовна.

Об истории, произошедшей в Рождество Христово, Николай Говоруха рассказал "Индустриалке" дрожащим голосом и со слезами на глазах.

- Вечером к нам домой пришел паренек, подросток еще совсем. Сказал, что должен мне кое-что передать и протянул конверт. Это были два листа А4, скрепленные степлером. Я спросил от кого, он сказал, что я прочитаю и все пойму.

Текст письма следующий:
"Уважаемая семья Говоруха! Я глубоко соболезную о смерти вашего сына. Он был очень светлым и очень добрым человеком. Его мужество вызывает восхищение! Примите мои искренние соболезнования!".

Мало того, в конверт были вложены 1500 грн.

Николай Семенович считает, что письмо написано детской рукой, возможно даже тем подростком, который его принес. Он тут же выбежал с квартиры, но паренька и след простыл.

Это происшествие до глубины души тронуло родителей Саши Говорухи, возможно эти деньги парень собирал и решил как-то помочь семье погибшего воина.

- Это дает надежду, что наше подрастающее поколение живет с Украиной в сердце и у нашей страны есть достойное будущее, - с благодарностью сказал Николай Говоруха.

 

Источник: from-ua.com.



Теги: Донбасс, Запорожье, письмо, родители
 
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