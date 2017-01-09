Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Тымчук раскрывает схему поставки РФ на Донбасс нового вооружения

09.01.2017 15:25
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Тымчук раскрывает схему поставки РФ на Донбасс нового вооружения

Россия продолжает использовать трассу Т-0511 в качестве основного канала, через который осуществляется поставка новой и отремонтированной техники, передает replyua.net.

Соответствующие сведения на своей странице в Facebook представил координатор «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук. Также он подчеркнул, что указанная трасса ведет по направлению к Енакиево, Шахтерск и Амвросиевке. Пророссийские террористы выделяю очень большие суммы денег для проведения ремонта трассы и, соответственно, беспрепятственного передвижения.

Дмитрий Тымчук также сообщил, что ремонт всей техники, поврежденной в процессе боев с украинскими военнослужащими, осуществляется на российской территории. Для ее безопасного передвижения в Донецк, находящийся под властью боевиков, российскими кураторами используется единственный путь – трасса Т-0511. Она находится под постоянной защитой от партизанских движений и украинских военных. Вместе с тем, эксперт сообщил, что информация подобного содержания достаточно часто публиковалась на форумах, принадлежавших пророссийским террористам. Дмитрий Тымчук сообщил, что вся техника перевозится по единому маршруту – из города Ростов в оккупированные населенные пункты Донбасса.

 

Источник:  from-ua.com.



Теги: Россия, Донбасс, вооружение, Тымчук
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх