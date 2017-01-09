Тымчук раскрывает схему поставки РФ на Донбасс нового вооружения

09.01.2017 15:25

Россия продолжает использовать трассу Т-0511 в качестве основного канала, через который осуществляется поставка новой и отремонтированной техники, передает replyua.net.

Соответствующие сведения на своей странице в Facebook представил координатор «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук. Также он подчеркнул, что указанная трасса ведет по направлению к Енакиево, Шахтерск и Амвросиевке. Пророссийские террористы выделяю очень большие суммы денег для проведения ремонта трассы и, соответственно, беспрепятственного передвижения.

Дмитрий Тымчук также сообщил, что ремонт всей техники, поврежденной в процессе боев с украинскими военнослужащими, осуществляется на российской территории. Для ее безопасного передвижения в Донецк, находящийся под властью боевиков, российскими кураторами используется единственный путь – трасса Т-0511. Она находится под постоянной защитой от партизанских движений и украинских военных. Вместе с тем, эксперт сообщил, что информация подобного содержания достаточно часто публиковалась на форумах, принадлежавших пророссийским террористам. Дмитрий Тымчук сообщил, что вся техника перевозится по единому маршруту – из города Ростов в оккупированные населенные пункты Донбасса.

Источник: from-ua.com.