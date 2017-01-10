Главная / Новости / Донецкая область / ДНРовцы похвастались количеством выданных документов, называемых "паспортами ДНР"
Последние новости раздела
- В 2016 году в зоне АТО покончили с собой 63 бойца, 58 умерли от болезней 22:03
- Савченко спекулирует на теме пленных - Тымчук21:43
- В Донецкой области признали виновной одну из организаторов сепаратистского референдума 2014 года21:15
- ДНРовцы похвастались количеством выданных документов, называемых "паспортами ДНР"21:08
- В районе Донецка, Ясиноватой и Авдеевки идет бой, звуки которого слышит половина населенных пунктов Донецкой области20:30
- Три "медальки", инвалидное кресло и грусть в глазах - российский наемник, который вытирал ноги об украинский флаг, остался инвалидом (ФОТО)20:06
- Журналист, освещавший тему контрабанды в "серой зоне" и расстрела группы Эндрю на Луганщине, покинул Украину из-за угроз19:48
- Появились фото сгоревшего жилого дома в Марьинке (ФОТО)19:33
- Списками Савченко могут манипулировать определенные силы - СБУ19:31
- Савченко заявила о наличии еще одного списка, который она пока не доработала19:19
ДНРовцы похвастались количеством выданных документов, называемых "паспортами ДНР"
10.01.2017 21:08
"Паспорт гражданина ДНР"с начала выдачи (март 2016) получили более 40 тысяч человек. Об этом сегодня сообщил так называемый "начальник миграционной службы МВД ДНР" Владимир Краснощека, пишет один из сепаратистских сайтов.
Краснощека добавил, что по состоянию на сегодняшний день зарегистрировано еще более 45 тысяч заявок от жителей на получение паспорта республиканского образца.
Напомним, что выдача "паспортов ДНР" началась на оккупированной части Донецкой области 16 марта 2016 года.
Фото: dan-news.info/
Теги: Донбасс, паспорт, миграционная служба, ДНР
Читайте также:
- Миграционная служба аннулировала почти 15 тысяч бланков паспортов в Крыму
- В донецком центре административных услуг продлят время приема
- В Донецкой области работает более 20 точек выдачи загранпаспортов
- Дончанам обещают задержки с выдачей загранпаспортов
- Отказаться от российского паспорта в Крыму стоит 500 гривен
- "Власти ДНР" якобы намерены запретить жителям "республики" пользоваться украинскими паспортами
- В 2016 году в зоне АТО покончили с собой 63 бойца, 58 умерли от болезней 22:03
- Савченко спекулирует на теме пленных - Тымчук21:43
- В Донецкой области признали виновной одну из организаторов сепаратистского референдума 2014 года21:15
- ДНРовцы похвастались количеством выданных документов, называемых "паспортами ДНР"21:08
- В районе Донецка, Ясиноватой и Авдеевки идет бой, звуки которого слышит половина населенных пунктов Донецкой области20:30
- Три "медальки", инвалидное кресло и грусть в глазах - российский наемник, который вытирал ноги об украинский флаг, остался инвалидом (ФОТО)20:06
- Журналист, освещавший тему контрабанды в "серой зоне" и расстрела группы Эндрю на Луганщине, покинул Украину из-за угроз19:48
- Появились фото сгоревшего жилого дома в Марьинке (ФОТО)19:33
- Списками Савченко могут манипулировать определенные силы - СБУ19:31
- Савченко заявила о наличии еще одного списка, который она пока не доработала19:19
- В 2016 году в зоне АТО покончили с собой 63 бойца, 58 умерли от болезней 22:03
- Американские сенаторы подготовили законопроект о новых санкциях против России21:58
- Савченко спекулирует на теме пленных - Тымчук21:43
- В Донецкой области признали виновной одну из организаторов сепаратистского референдума 2014 года21:15
- ДНРовцы похвастались количеством выданных документов, называемых "паспортами ДНР"21:08
- Долгая холодная зима и аномально жаркое лето - синоптики дали прогноз на 2017 год20:48
- В районе Донецка, Ясиноватой и Авдеевки идет бой, звуки которого слышит половина населенных пунктов Донецкой области20:30
- "Жизнь без стресса - это смерть" или Как научиться правильно реагировать на "нестандартные ситуации"20:23
- Три "медальки", инвалидное кресло и грусть в глазах - российский наемник, который вытирал ноги об украинский флаг, остался инвалидом (ФОТО)20:06
- Журналист, освещавший тему контрабанды в "серой зоне" и расстрела группы Эндрю на Луганщине, покинул Украину из-за угроз19:48
- "Жизнь без стресса - это смерть" или Как научиться правильно реагировать на "нестандартные ситуации"20:23
- Колбасные изделия с ядом: украинцев травят не один месяц22:30
- Экономический прогноз на три месяца18:13
- Не дороже денег. О чем стоит помнить, проклиная Савченко и Медведчука09:34
- В этом году подорожают свет, вода и газ, – эксперты08:15
- Ушлепков расстреляем первыми: Портнов выложил «запись Пашинского». ВИДЕО07:06
- Загадить всё: как РФ рвется в Арктику. Аналитика ИС06:57
- Ученые назвали продукт, который убивает вирусы, грибок и бактерии одновременно09:36
- Как снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказали специалисты14:29
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Это конец: Байден везет в Киев списки «потрошителей» Майдана
- Родителям погибшего запорожского воина пришло загадочное письмо
- В Донецк возвращается "Ежовщина"
- Партизаны начали «мочить в сортире» боевиков «ДНР»
- Одесский астролог Влад Росс рассказал о будущем Крыма, Донбасса и Путина
- Слухи об Украине в израильском МИД неутешительны
- Население «ЛНР» массово меняет гривны на российские рубли
- “Я пришел на Донбасс и встал за спинами женщин и детей" - в сети набирает обороты ролик о “российском освободителе” (ВИДЕО)
- Тарифы 2017: Гройсман обрадовал украинцев
- Силы АТО ожидают серию массовых увольнений из ВСУ