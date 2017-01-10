ДНРовцы похвастались количеством выданных документов, называемых "паспортами ДНР"

10.01.2017 21:08

"Паспорт гражданина ДНР"с начала выдачи (март 2016) получили более 40 тысяч человек. Об этом сегодня сообщил так называемый "начальник миграционной службы МВД ДНР" Владимир Краснощека, пишет один из сепаратистских сайтов.

Краснощека добавил, что по состоянию на сегодняшний день зарегистрировано еще более 45 тысяч заявок от жителей на получение паспорта республиканского образца.

Напомним, что выдача "паспортов ДНР" началась на оккупированной части Донецкой области 16 марта 2016 года.