“Я пришел на Донбасс и встал за спинами женщин и детей" - в сети набирает обороты ролик о “российском освободителе” (ВИДЕО)

“Здравствуйте! Я — Российский Освободитель. У меня профессия такая — защищать соотечественников. Я защитил Югославию. В результате эту страну разбомбили обедненным ураном, - такими словами начинается ролик, передает Диалог.UA.

Потом авторы вспомнили о “защите” Прибалтики и Донбасса.

“Я пришел на Донбасс и встал за спинами женщин и детей. Теперь там разрушена вся социальная инфраструктура... а местные жители стоически умирают за Минские соглашения и право вернуться в единую Украину”, - говорят авторы.

В видео задают вопрос, где теперь обещанная Новороссия и ее лидеры: Мозговой, Дремов, Беднов.

“Мне доверялись все кому не лень: сербы, прибалты, дончане. Земли хватило на всех - по 2,5 метра на каждого”, - говорится в ролике.

Интересно, что авторы практически один в один скопировали более ранний текст о “русском освободителе”, где Кремлю припомнили вмешательство в конфликт в Ливии, и теперь в стране существуют два воюющих правительства, а некогда богатейшая страна Северной Африки превратилась в залитую кровью пустошь.

Кроме этого “освободитель” защитил суверенитет Сирии и это Ближневосточное государство стремительно распадается, воюет и страдает от этой “помощи”.

“Вежливо прошу в последний раз. Доверьтесь мне! Я строю Русский мир, я люблю Русский мир, но предавать я умею лучше всех”, - резюмировали авторы оригинального текста от имени “русского освободителя”.

В комментариях к ролику пользователи из российского сегмента с сожалением признают правоту авторов.

"После такого ролика хоть вешайся от стыда, потому что правда((( "

"Страшный ролик , но все правда(("

"Россия стала тряпкой.....все потому, что трепло у власти и ворье.....пора пришла создавать новую РУССКУЮ ИМПЕРИЮ.....ворье на колье, семейства на каторгу, долги отрабатывать....власть нужно менять....не деткам-инвалидам по телеку денежку на операцию собирать, а зарплату депутатам, кто сколько им даст за их работу....", - пишут пользователи.