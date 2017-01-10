Как "народная" ДНРовская власть "отжимает" бизнес на оккупированном Донбассе

10.01.2017 12:13

Главарю "ДНР" Александру Захарченко удалось взять под контроль не только угольные шахты на оккупированных территориях, а и подобрать весь мелкий и средний бизнес региона.

Об этом в интервью "Громадському Радіо" рассказал российский журналист Сергей Ерженков.

По его словам, ему это стало известно от нескольких источников.

"Захарченко пытался войти в Донецкий металлургический завод. После этого Виктор Янукович пришел на прием к Владиславу Суркову (помощник президента РФ – ред.), который отправил уполномоченного представителя – Кобзона", - рассказал журналист.

По словам Ерженкова, на оккупированных территориях Донбасса также прослеживается влияние некоторых украинских олигархов.

"Члены так называемой ОПГ "ЛЮКС" продолжают контролировать рынки Донецка. Друзья Жилина (главарь террористической организации "Оплот" убитый в РФ – ред.) рассказывали, что к нему приезжали многие украинские силовики и бизнесмены", – рассказал он