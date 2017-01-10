Министр соцполитики прокомментировал соцвыплаты 800 псевдопереселенцам

10.01.2017 17:53

Министр социальной политики Андрей Рева прокомментировал каналу "112 Украина" получение 800 сепаратистами соцвыплат из государственного бюджета в районе проведения АТО.

"Наших структур, которые непосредственно подчинены министерству и которые бы занимались переселенцами, на местах нет", - заявил Рева.

Также министр добавил, что в случае если бы министерство обнаружило хотя бы одну такую личность, первым, кто подал бы документы в правоохранительные органы, был бы он как министр.

Отметим, СБУ обнаружила в районе проведения АТО получение сепаратистами социальных выплат из государственного бюджета. Свыше 800 граждан Украины, которые постоянно проживают на временно оккупированных территориях, получали социальные выплаты как переселенцы.