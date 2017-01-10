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На Донбасс для усмирения боевиков и запугивания местного населения завезли "кадыровцев"
На оккупированных территориях Донбасса сильно возросло количество выходцев из Чечни, так называемых "кадыровцев", которые могли прибыть сюда для усмирения выходящих из-под контроля сепаратистов, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в контрразведке СБУ.
По данным издания, в конце ноября в Донецке начало заметно расти количество боевиков с шевроном с надписью "СЕВЕР" и изображением флагов РФ и Чеченской Республики. Подразделение базируется в Донецке на территории бывшего Управления МВД на Донецкой железной дороге.
В течение декабря 2016 года начале января 2017 года их ряды пополнились новоприбывшими. В Донецке местные называют их "кадыровцами", поскольку на их автомобилях часто размещены портреты главы Чеченской Республики Кадырова. Их также видели в Буденновском районе Донецка и населенном пункте Александровка Донецкой области.
Кроме того, в начале января в Ясиноватую прибыл батальон Внутренних войск МВД РФ "Север", который почти полностью состоит из бойцов чеченской национальности. Со временем бойцы батальона "Север" были направлены в различные подразделения НВФ "ДНР" с целью усиления позиций.
Как сообщает "Украинская правда", участие "кадыровцев" в боевых столкновениях не зафиксированы. По оценке собеседников издания, "подразделения прибыли для борьбы с неподконтрольными оккупационному командованию вооруженными формированиями на оккупированных территориях Донецкой области, запугивания местного населения с целью предотвращения возможных "голодных" бунтов, а также недопущения выхода из-под контроля российских кураторов местных группировок боевиков".
Как известно, в 2006 году под патронатом Рамзана Кадырова были созданы батальоны "Север" и "Юг". Структурно батальоны вошли в состав 46-й отдельной бригады ВВ МВД РФ. Общая численность обеих воинских частей составила более 1200 человек.
Еще в июне 2014 года секретарь Совета национальной безопасности Украины Андрей Парубий сообщал о том, что в Донецкой и Луганской областях 15-20 тысяч боевиков. По его словам, половина из них пришли из России - это чеченцы с Кавказа, спецназ России. Еще половина - местные, но часть из них мобилизирована террористами из мирного населения насильно. А в январе 2015-го Дмитрий Тымчук заявил, что во время отражения штурма аэропорта в Донецке украинским военным удалось взять в плен двух боевиков, которые приехали в Донбасс из Чечни.
Фото: news.bigmir.net/
Теги: Донбасс, усадьба, ДНР, кадыровцы
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