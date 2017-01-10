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На КПВВ в Донбассе снова образовались огромные автомобильные очереди
На контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня утром, 10 января, на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорск" – 70/100; "Марьинка" – 250/150; "Новотроицкое" – 30/50; "Гнутове" – 40/50.
На это время все КПВВ работают в штатном режиме, сообщает Государственная пограничная служба Украины.
В течение минувших суток через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения в общем пересекли 20,2 тысячи человек и 3,5 тысяч транспортных средств:
"Майорск" – 5100 человек и 765 транспортных средств;
"Марьинка" – 6065 человек и 1210 транспортных средств;
"Новотроицкое" – 3975 человек и 870 транспортных средств;
"Гнутово" – 2480 человек и 595 транспортных средств;
"Станица Луганская" – 2595 человек.
Фото: www.62.ua/
Теги: Донбасс, блокпост, Госпогранслужба, очереди
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- В Марьинке из-за попадания снаряда загорелся нежилой дом 10:01
- С начала суток пророссийские боевики уже 8 раз обстреляли позиции ВСУ, применяли и тяжелое вооружение09:32
- В январе Кабмин намерен провести проверку использования средств, выделенных на восстановление Донбасса09:04
- Стали известны засекреченные данные по потерям боевиков и "ихтамнетов" на донбасском фронте08:52
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