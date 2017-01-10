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Архив - Донецкая область

На КПВВ в Донбассе снова образовались огромные автомобильные очереди

10.01.2017 11:17
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На КПВВ в Донбассе снова образовались огромные автомобильные очереди

На контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня утром, 10 января, на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорск" – 70/100; "Марьинка" – 250/150; "Новотроицкое" – 30/50; "Гнутове" – 40/50.

На это время все КПВВ работают в штатном режиме, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В течение минувших суток через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения в общем пересекли 20,2 тысячи человек и 3,5 тысяч транспортных средств:

"Майорск" – 5100 человек и 765 транспортных средств;

"Марьинка" – 6065 человек и 1210 транспортных средств;

"Новотроицкое" – 3975 человек и 870 транспортных средств;

"Гнутово" – 2480 человек и 595 транспортных средств;

"Станица Луганская" – 2595 человек.


Фото: www.62.ua/

Теги: Донбасс, блокпост, Госпогранслужба, очереди
 
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