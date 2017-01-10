На Светлодарской дуге у ВСУ появились новые "крепкие" позиции - волонтер

Юрий Мысягин не написал каких-либо подробностей боя, но сообщил, что сепаратисты только спустя какое-то время поняли, что теряют территорию, попытались активизироваться, но было уже поздно.

Он добавил, что новые позиции, которые заняли украинские военнослужащие, "крепко наши", уже установлены опорники. Сейчас волонтеры собираются отправить бойцам 4,5 тысячи метров кабеля, чтобы у бойцов в блиндажах было электричество.

Отметим, что с прошлого года в районе Светлодарской дуги идут масштабные бои за украинскую территорию. В СМИ антитеррористичская операция, которая проводится в данной местности, получила название "второй Иловайск".