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Пенсии и соцпособия людям, которые остались на оккупированном Донбассе, будут выплачены после полной деоккупации - Розенко
Возобновление выплаты пенсий и социальных пособий жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей состоится после выполнения Минских соглашений в полном объеме. Об этом в эфире радио "Свобода" заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.
"Начисление пенсий жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей происходит в полном объеме. К сожалению, украинское государство сейчас не имеет возможности выплачивать пенсии на этих территориях. Единственный путь к возобновлению выплат на оккупированных территориях – это полная их деоккупация и возобновление действия украинских законов и органов государственной власти Украины", - сказал он.
По словам вице-премьер-министра, после восстановления территориальной целостности Украина готова выполнить все обязательства и осуществить все необходимые выплаты пенсий и социальных пособий. "Еще раз подчеркиваю – все начисления происходят, у нас есть четкие реестры тех людей, кто из-за действий боевиков не может сейчас получить свои средства. И мы гарантируем, что после полного выполнения Минских соглашений и восстановления территориальной целостности Украины, все пенсии и социальные пособия людям, которые остались на оккупированных территориях, будут выплачены", - отметил Павел Розенко.
Фото: rian.com.ua/
Теги: Донбасс, житейская история, оккупация, Павел Аверин, ДНР, ЛНР, соцвыплаты, пенсии
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