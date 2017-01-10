Переселенцы могут воспользоваться бесплатной правовой помощью специалистов Минюста

10.01.2017 14:59

Министр юстиции Украины Павел Петренков соцсети сообщил о том, что переселенцам стала доступна услуга получения бесплатной правовой помощи.

"Віднині скористатися безоплатною правовою допомогою Мін'юсту зможуть усі тимчасово переміщені громадяни. А це - 1 700 000 осіб", - написал министр.

Адреса центров предоставления бесплатной правовой помощи можно посмотреть здесь.