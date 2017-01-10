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Переселенцы могут воспользоваться бесплатной правовой помощью специалистов Минюста
10.01.2017 14:59
Министр юстиции Украины Павел Петренков соцсети сообщил о том, что переселенцам стала доступна услуга получения бесплатной правовой помощи.
"Віднині скористатися безоплатною правовою допомогою Мін'юсту зможуть усі тимчасово переміщені громадяни. А це - 1 700 000 осіб", - написал министр.
Адреса центров предоставления бесплатной правовой помощи можно посмотреть здесь.
Фото: https://twitter.com
Теги: Донбасс, бесплатно, Министерство юстиции, право собственности, переселенцы
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