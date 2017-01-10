Появились фото сгоревшего жилого дома в Марьинке (ФОТО)

10.01.2017 19:33

Сегодня ночью в Марьинке боевики попали из РПГ по жилому дому. Пожарные несколько раз пытались подъехать к нему, но из-за обстрелов смогли это сделать лишь под утро с третьей попытки.

Об этом пишет журналист Тарас Корнийчук на своей странице в Facebook, сообщают "Новости Донбасса".

"Сегодня ночью в Марьинке боевики попали из РПГ по жилому дому. Пожарные несколько раз пытались подъехать к нему, но из-за обстрелов смогли это сделать лишь под утро с третьей попытки. Первыми тушили пожар наши бойцы. К счастью, в доме никого не было. Так метр за метром, дом за домом Россия выжимает из Донбасса жизнь. У в наших военных другие планы", - написал он и опубликовал фото дома.

Пресс-офицер сектора "Мариуполь" Иван Чмиль также сообщил, что ночью зафиксирован пожар нежилого дома в Марьинке из-за взрывоопасного предмета. По его словам, жертв среди мирных жителей нет.