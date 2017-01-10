Представитель "ДНР" назвала неприемлемыми предложения Савченко по обмену пленными

В оккупированном Донецке настаивают на формуле обмена пленными с Украиной "527 на 42".



Об этом заявила российскому "Интерфаксу" во вторник так называемый "уполномоченный по правам человека в самопровозглашенной "ДНР" Дарья Морозова.

"Мы ведем переговоры с однозначной позиции об обмене всех подтвержденных лиц пофамильно на всех. Таким образом, мы добиваемся возвращения нам 527 лиц, удерживаемых Киевом, в обмен на находящихся в наших местах заключения 42 граждан Украины", – заявила она.

При этом она назвала неприемлемыми предложения по обмену, озвученные ранее народным депутатом Надеждой Савченко.



"Савченко еще раз озвучила ранее звучавшие из Киева предложения отдать нам всего половину от общего числа удерживаемых Киевом лиц, то есть 256 человек. То есть речь идет даже не о пофамильном обмене, а просто о некоем решении украинских властей вернуть лишь половину удерживаемых лиц, что неприемлемо", – заявила Морозова.



Она сообщила, что вопрос обмена пленных по-прежнему будет подниматься на встрече гуманитарной подгруппы в Минске.



"Среди удерживаемых Киевом лиц не только граждане "ДНР" и "ЛНР", но и граждане России. Таким образом, мы настаиваем на полном возвращении всех лиц, незаконно задержанных украинскими властями, чье местонахождение и личные данные подтверждены", - сказала она.



Ранее народный депутат Украины Надежда Савченко (хотя СБУ просила ее этого не делать) обнародовала на своей странице в Facebook списки пленных на неподконтрольных властям территориях Донбасса и украинских заключенных в российских тюрьмах, а также список лиц, которых главари ОРДЛО хотят получить от украинской стороны.

Как известно 7 декабря Савченко встретилась в Минске с главарями боевиков Захарченко и Плотницкий в присутствии представителя РФ в минской подгруппе. Украинские участники об этой встрече узнали из СМИ.

Боевики тормозят процесс обмена заложников. В то же время, 26 декабря они заявили, что готовы отдать двух пленных женщин депутату Савченко, не является представителем Украины в минской группе.

Позже Савченко также заявила, что продолжит встречи с главарями боевиков, и не исключила, что это может произойти в Киеве.

В свою очередь представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по разрешению конфликта на Донбассе Ирина Геращенко констатировала, что последнее заявление президента РФ Владимира Путина свидетельствует о том, что Россия не готова отдавать заложников.

"Эту мантру слово в слово повторили представители ОРДЛО. Они не подтверждают наличие у себя 110 заложников, требуемые освободить СБУ и минская группа, а говорят, что у них содержится вдвое меньше. И требуют от украинской стороны немедленно передать ОРДЛО 700 человек и освободить меньше 50", - сообщила она.

По словам Геращенко, в списке тех, кого требуют, есть убийцы и другие лица, совершившие тяжкие преступления, а в списке тех, кого подтверждает ОРДЛО, нет многих из тех украинцев, судьбы которых известны.