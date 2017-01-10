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Процесс обмена пленными может замедлиться после публикации списков Савченко - мнение эксперта
Публикация народным депутатом Надеждой Савченко списка пленных украинцев, которых незаконно удерживают на оккупированном Донбассе, Крыму и в России, замедлит процесс обмена ими. Такое мнение в комментарии "112 Украина" высказал экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный.
Он допустил, что Савченко, совершая этот поступок, возможно, руководствовалась добрыми намерениями. "Но не всегда, когда хочешь сделать хорошо, получается добро", - отметил он.
"Вы представьте, что сейчас может произойти после выброса такой информации? Очевидно, что будет замедлен этот процесс (обмена пленными, - ред.), это как минимум, и такие вещи не ускоряют этот процесс. Они внесут дополнительную конфликтность во все эти процессы. А Кремль займет позицию: "как в Украине порядка не было, так и нет в этом отношении", - отметил Бессмертный.
Говоря о том, кто заинтересован в таких действиях нардепа, он заявил, что такие лица есть и внутри Украины, и в Кремле.
Сегодня Савченко опубликовала списки пленных украинцев, которые незаконно содержатся у боевиков на Донбассе, в России, а также в аннексированном ею Крыму. Кроме того, нардеп показала списки лиц, которых требуют выдать боевики "ЛДНР". В качестве формулы для обмена она предложила использовать "42 на 256": соответственно, пленных украинцев и запрашиваемых боевиками лиц.
Боевики "ДНР" предложенную Савченко формулу обмена назвали неприемлемой.
Еще до публикации в СБУ выступили против такого действия и пообещали провести с Савченко разъяснительную работу.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, обмен, список, процессор, публичный дом, Роман Бессмертный
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