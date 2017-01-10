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Рождественская ночь в Никольском Донецкой области ознаменовалась выстрелами, ранениями и кровью
Три человека получили огнестрельные ранения из-за конфликта между компаниями на площади в Никольском в рождественскую ночь, сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.
7 января в 05.00 часов в дежурную часть Никольского отделения полиции поступило сообщение от медиков о том, что доставлены два мужчины 25 и 60 лет и 45 - летняя женщина с огнестрельными ранениями ног и лица. Пострадавшим оказана медицинская помощь.
Никольские правоохранители опросили потерпевших и свидетелей и в течение дня установили личности злоумышленников.
Хулиганы были задержаны по месту проживания. Ими оказались двое 23 - летних жителей Мариуполя, которые на рождественские праздники решили развлечься в поселке Никольское.
"Установлено, что той ночью парни выпивали, после чего встретили компанию молодежи. Между ними возник конфликт, в результате которого один из мариупольцев достал оружие и произвел четыре выстрела в сторону оппонентов. После чего, скрылись с места происшествия. Девушка, которая не пострадала, немедленно вызвала скорую", - говорится в сообщении.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного Кодекса Украины (Хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Орудие преступления - оружие и гильзы - изъяты и направлены на экспертизу. Следственные действия продолжаются.
Фото: https://dn.npu.gov.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, Рождество, стрельба, ранение, Никольское
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