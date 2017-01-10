Рождественская ночь в Никольском Донецкой области ознаменовалась выстрелами, ранениями и кровью

10.01.2017 19:13

Три человека получили огнестрельные ранения из-за конфликта между компаниями на площади в Никольском в рождественскую ночь, сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.



7 января в 05.00 часов в дежурную часть Никольского отделения полиции поступило сообщение от медиков о том, что доставлены два мужчины 25 и 60 лет и 45 - летняя женщина с огнестрельными ранениями ног и лица. Пострадавшим оказана медицинская помощь.



Никольские правоохранители опросили потерпевших и свидетелей и в течение дня установили личности злоумышленников.



Хулиганы были задержаны по месту проживания. Ими оказались двое 23 - летних жителей Мариуполя, которые на рождественские праздники решили развлечься в поселке Никольское.



"Установлено, что той ночью парни выпивали, после чего встретили компанию молодежи. Между ними возник конфликт, в результате которого один из мариупольцев достал оружие и произвел четыре выстрела в сторону оппонентов. После чего, скрылись с места происшествия. Девушка, которая не пострадала, немедленно вызвала скорую", - говорится в сообщении.



По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного Кодекса Украины (Хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание лишение свободы на срок от трех до семи лет.



Орудие преступления - оружие и гильзы - изъяты и направлены на экспертизу. Следственные действия продолжаются.