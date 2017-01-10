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Рождественский перезвон вертепов прошел в Краматорске (ФОТО)
10.01.2017 13:33
Шествие вертепов прошло в Краматорске в рамках акции "Рождественские перезвоны" 9 января, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.
Акция проходила на центральной площади города Краматорска, который является временным административным центром Донецкой области.
Праздничная программа акции началась вертепным шествием - творческие коллективы Донетчины и гости из Жовкивского района Львовской области прошлись по центру города, а затем все вместе спели колядки.
Также на площади проходили различные конкурсы для детей и подростков. Кроме этого все желающие могли приобщиться к рождественской выставке-ярмарки изделий мастеров декоративно-прикладного искусства.
Фото: dn.gov.ua/
Теги: Донбасс, Краматорск, Рождество, вертеп
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