Рождественский перезвон вертепов прошел в Краматорске (ФОТО)

10.01.2017 13:33

Шествие вертепов прошло в Краматорске в рамках акции "Рождественские перезвоны" 9 января, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Акция проходила на центральной площади города Краматорска, который является временным административным центром Донецкой области.



Праздничная программа акции началась вертепным шествием - творческие коллективы Донетчины и гости из Жовкивского района Львовской области прошлись по центру города, а затем все вместе спели колядки.



Также на площади проходили различные конкурсы для детей и подростков. Кроме этого все желающие могли приобщиться к рождественской выставке-ярмарки изделий мастеров декоративно-прикладного искусства.