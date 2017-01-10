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Рождественский перезвон вертепов прошел в Краматорске (ФОТО)

10.01.2017 13:33
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Рождественский перезвон вертепов прошел в Краматорске (ФОТО)

Шествие вертепов прошло в Краматорске в рамках акции "Рождественские перезвоны" 9 января,  сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Акция проходила на центральной площади города Краматорска, который является временным административным центром Донецкой области. 

Праздничная программа акции началась вертепным шествием - творческие коллективы Донетчины и гости из Жовкивского района Львовской области прошлись по центру города, а затем все вместе спели колядки. 

Также на площади проходили различные конкурсы для детей и подростков. Кроме этого все желающие могли приобщиться к рождественской выставке-ярмарки изделий мастеров декоративно-прикладного искусства. 


Фото: dn.gov.ua/

Теги: Донбасс, Краматорск, Рождество, вертеп
 
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