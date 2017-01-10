- С 1 января в Украине значительно упростили оформление наследства17:06
- Пенсии и соцпособия людям, которые остались на оккупированном Донбассе, будут выплачены после полной деоккупации - Розенко16:41
- Стали известны потери российских "ихтамнетов" на Донбассе за прошедшую неделю16:28
- Процесс обмена пленными может замедлиться после публикации списков Савченко - мнение эксперта16:05
- На Донбасс для усмирения боевиков и запугивания местного населения завезли "кадыровцев" 15:56
- Представитель "ДНР" назвала неприемлемыми предложения Савченко по обмену пленными15:41
- После ухода россиян с Донбасса, мир ужаснется правде о преступлениях "защитников русского мира"15:32
- Боевики "ДНР" запросили на обмен Нелли Штепу15:14
- Переселенцы могут воспользоваться бесплатной правовой помощью специалистов Минюста14:59
- В "ДНР" участились случаи пропажи молодых женщин и девушек, соцсети сообщили об очередном факте (ФОТО) 14:44
С 1 января в Украине значительно упростили оформление наследства
С 2017 года в Украине упрощено оформление наследства – теперь местные власти уполномочены заверять его даже без участия нотариуса, пишет Domik.ua.
Соответствующее решение было принято Министерством юстиции и закреплено указом №3595/5 от 17 декабря 2016 года, в котором указан порядок выдачи свидетельства о праве на совершение нотариальных действий по оформлению наследственных прав.
В документе прописан алгоритм выдачи разрешений уполномоченным должностным лицам органов местного самоуправления на совершение нотариальных действий в случае оформления прав на наследство. Таким образом, чиновники местных советов получили право нотариально заверять наследство граждан. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Чтобы проводить нотариальную деятельность, чиновник местной власти должен предоставить документ, подтверждающий наличие высшего юридического образования и работы в сфере юриспруденции на протяжении не менее трех лет.
Претендент обязан пройти стажировку в течение года в государственной нотариальной конторе либо у частного нотариуса, обучающий курс по работе с едиными и государственными реестрами Минюста. Также ему необходимо сдать экзамен по наследственному праву.
Фото: domik.ua/
Теги: Украина, Донбасс, наследство, оформление, управление
- Луценко раскрыл всю правду про "особый статус" Донбасса
- Брак за сутки: сколько стоит экспресс-регистрация брака за 24 часа в разных городах Украины
- Гулять по Москве украинцам можно три месяца
- За голоса избирателей Донбасса поборются нардепы, директора и… безработные
- Симоненко: Партия регионов что-то делит с БЮТовцами
- Мир убедился, что народ Украины делегировал свои полномочия дебилам
- С 1 января в Украине значительно упростили оформление наследства17:06
- Дело экс-регионала Ефремова будет рассматривать Старобельский суд17:03
- Пенсии и соцпособия людям, которые остались на оккупированном Донбассе, будут выплачены после полной деоккупации - Розенко16:41
- Стали известны потери российских "ихтамнетов" на Донбассе за прошедшую неделю16:28
- Процесс обмена пленными может замедлиться после публикации списков Савченко - мнение эксперта16:05
- На Донбасс для усмирения боевиков и запугивания местного населения завезли "кадыровцев" 15:56
- Представитель "ДНР" назвала неприемлемыми предложения Савченко по обмену пленными15:41
- После ухода россиян с Донбасса, мир ужаснется правде о преступлениях "защитников русского мира"15:32
- Боевики "ДНР" запросили на обмен Нелли Штепу15:14
- Переселенцы могут воспользоваться бесплатной правовой помощью специалистов Минюста14:59
- Шесть украинских телеканалов "ушли" на другой спутник17:15
- С 1 января в Украине значительно упростили оформление наследства17:06
- Дело экс-регионала Ефремова будет рассматривать Старобельский суд17:03
- Пенсии и соцпособия людям, которые остались на оккупированном Донбассе, будут выплачены после полной деоккупации - Розенко16:41
- Стали известны потери российских "ихтамнетов" на Донбассе за прошедшую неделю16:28
- В Киеве открылся "банк одежды" для нищих16:21
- Процесс обмена пленными может замедлиться после публикации списков Савченко - мнение эксперта16:05
- Названа дата премьеры третьего сезона сериала Твин Пикс16:00
- На Донбасс для усмирения боевиков и запугивания местного населения завезли "кадыровцев" 15:56
- Представитель "ДНР" назвала неприемлемыми предложения Савченко по обмену пленными15:41
- Колбасные изделия с ядом: украинцев травят не один месяц22:30
- Экономический прогноз на три месяца18:13
- Не дороже денег. О чем стоит помнить, проклиная Савченко и Медведчука09:34
- В этом году подорожают свет, вода и газ, – эксперты08:15
- Ушлепков расстреляем первыми: Портнов выложил «запись Пашинского». ВИДЕО07:06
- Загадить всё: как РФ рвется в Арктику. Аналитика ИС06:57
- Ученые назвали продукт, который убивает вирусы, грибок и бактерии одновременно09:36
- Как снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказали специалисты14:29
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман20:14
- Это конец: Байден везет в Киев списки «потрошителей» Майдана
- Родителям погибшего запорожского воина пришло загадочное письмо
- В Донецк возвращается "Ежовщина"
- Партизаны начали «мочить в сортире» боевиков «ДНР»
- Одесский астролог Влад Росс рассказал о будущем Крыма, Донбасса и Путина
- Тарифы 2017: Гройсман обрадовал украинцев
- Население «ЛНР» массово меняет гривны на российские рубли
- Силы АТО ожидают серию массовых увольнений из ВСУ
- Слухи об Украине в израильском МИД неутешительны
- Жители «республик»: Мы становимся посмешиищем для укропов