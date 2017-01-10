С начала суток пророссийские боевики уже 8 раз обстреляли позиции ВСУ, применяли и тяжелое вооружение

10.01.2017 09:32

Боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе с начала суток совершили 8 обстрелов позиций украинских военных в зоне АТО, сообщил спикер пресс-центра штаба Леонид Матюхин.

"Ночь также прошла неспокойно. На эту минуту уже 8 обстрелов. Ночью не использовали тяжелое вооружение, вели огонь из гранатометов. Так, на мариупольском направлении – по Марьинке, Водяному и Широкино, стрелкового оружия – по Павлополю, на луганском – по Новозвановке. И уже, вот, на утро, буквально недавно, вели огонь из 82-мм минометов в районе Зайцево", - сообщил он.

"Наши бойцы и вчера, и сегодня отвечали из гранатометов", - добавил спикер штаба.

Он также сообщил, что продолжаются поиски трех военнослужащих, о пропаже которых в штабе сообщали в воскресенье. "Продолжают искать. Сначала появлялась информация, что нашли их, сейчас информация опять же новая. Пока что нового ничего не можем сказать, точной информации никто не знает, продолжают искать. Думаю, что сегодня на конец дня, или завтра уже будет известно", - отметил Матюхин.

Напомним, за минувшие сутки боевики 46 раз обстреливали ВСУ, в результате вражеского огня были ранены 5 бойцов.