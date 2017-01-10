Савченко опубликовала списки пленных, несмотря на запрет СБУ

10.01.2017 12:55

Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко опубликовала списки военнопленных и пропавших без вести на Донбассе украинцев. Об этом она сообщила в Facebook, пишет gordonua.com.

Нардеп отметила, что публиковать список нужно, чтобы можно было найти всех, кто в нем числится.

"У цих списках, що ми зібрали за 9 місяців після мого повернення, вже можуть бути неточності. Когось могли обміняти так, що і ніхто не знав, про когось можуть бути неточні або неповні дані... Тому звертаюся до всіх людей, кому не байдуже чуже горе: давайте знайдемо наших хлопців разом", – написала нардеп.

Савченко уточнила, что есть две категории обмена: военнопленные, которых содержат в "ЛДНР", и политзаключенные, которые находятся в тюрьмах в России.