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Савченко опубликовала списки пленных, несмотря на запрет СБУ
10.01.2017 12:55
Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко опубликовала списки военнопленных и пропавших без вести на Донбассе украинцев. Об этом она сообщила в Facebook, пишет gordonua.com.
Нардеп отметила, что публиковать список нужно, чтобы можно было найти всех, кто в нем числится.
"У цих списках, що ми зібрали за 9 місяців після мого повернення, вже можуть бути неточності. Когось могли обміняти так, що і ніхто не знав, про когось можуть бути неточні або неповні дані... Тому звертаюся до всіх людей, кому не байдуже чуже горе: давайте знайдемо наших хлопців разом", – написала нардеп.
Савченко уточнила, что есть две категории обмена: военнопленные, которых содержат в "ЛДНР", и политзаключенные, которые находятся в тюрьмах в России.
Фото: https://twitter.com
Теги: Донбасс, Савик Шустер, список, ДНР, ЛНР, пленные
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