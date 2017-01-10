Савченко спекулирует на теме пленных - Тымчук

10.01.2017 21:43

Координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук прокомментировал публикацию народным депутатом Надеждой Савченко списков пленных.

Об этом Тымчук рассказал "Апострофу".

"Какое отношение имеет Надежда Савченко к переговорному процессу по обмену пленными - совершенно непонятно. Ведь есть для этого конкретные люди, которые занимаются переговорами долгое время и знают "правила игры", - сказал эксперт.

По его словам, группа "Информационное сопротивление" пыталась "отрабатывать" тему пленных еще весной 2014 года, когда она только возникла.

"Тогда представители спецслужб попросили нас эту тему не трогать и объяснили почему. Привели нам конкретные факты. Причина – мошенничество, тема, которая сейчас на слуху. Ведь есть риск того, того с родственников потребуют деньги за людей, которые находятся в плену", - отметил Тымчук.

В переговорном процессе, говорит эксперт, присутствует чувствительный момент: есть случаи, когда переговоры были сорваны из-за того, что стала известна какая-то информация.

"Приходилось начинать все сначала. Весь этот переговорный процесс - очень тонкая сфера. Кроме того, этим должны заниматься люди, которые знают, что они делают, которые знают правила "игры" и знают, как не навредить. Савченко к таким людям не относится", - сказал Дмитрий Тымчук.

"Существует и политический момент: переговоры идут по линии государственных структур, через уполномоченных государством людей. Иначе, зачем тогда переговоры с государством Украина?", - добавил он.

Тымчук подчеркнул, что Россия использует тему пленных для спекуляций.

"Когда Савченко говорит, что она опубликовала фамилии пленных для того, чтобы избежать спекуляций, я, с украинской стороны, вижу единственного человека, который спекулирует на этой теме – это сама Савченко", - заявил эксперт.

"Она совершила "подвиг", ведь даже самые одиозные украинские политики никогда на этой теме не пиарились. Она повезла в эту сферу именно с этих побуждений, по моему глубокому убеждению", - подытожил он.