- В 2016 году в зоне АТО покончили с собой 63 бойца, 58 умерли от болезней 22:03
- Савченко спекулирует на теме пленных - Тымчук21:43
- В Донецкой области признали виновной одну из организаторов сепаратистского референдума 2014 года21:15
- ДНРовцы похвастались количеством выданных документов, называемых "паспортами ДНР"21:08
- В районе Донецка, Ясиноватой и Авдеевки идет бой, звуки которого слышит половина населенных пунктов Донецкой области20:30
- Три "медальки", инвалидное кресло и грусть в глазах - российский наемник, который вытирал ноги об украинский флаг, остался инвалидом (ФОТО)20:06
- Журналист, освещавший тему контрабанды в "серой зоне" и расстрела группы Эндрю на Луганщине, покинул Украину из-за угроз19:48
- Появились фото сгоревшего жилого дома в Марьинке (ФОТО)19:33
- Списками Савченко могут манипулировать определенные силы - СБУ19:31
- Савченко заявила о наличии еще одного списка, который она пока не доработала19:19
Савченко спекулирует на теме пленных - Тымчук
Координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук прокомментировал публикацию народным депутатом Надеждой Савченко списков пленных.
Об этом Тымчук рассказал "Апострофу".
"Какое отношение имеет Надежда Савченко к переговорному процессу по обмену пленными - совершенно непонятно. Ведь есть для этого конкретные люди, которые занимаются переговорами долгое время и знают "правила игры", - сказал эксперт.
По его словам, группа "Информационное сопротивление" пыталась "отрабатывать" тему пленных еще весной 2014 года, когда она только возникла.
"Тогда представители спецслужб попросили нас эту тему не трогать и объяснили почему. Привели нам конкретные факты. Причина – мошенничество, тема, которая сейчас на слуху. Ведь есть риск того, того с родственников потребуют деньги за людей, которые находятся в плену", - отметил Тымчук.
В переговорном процессе, говорит эксперт, присутствует чувствительный момент: есть случаи, когда переговоры были сорваны из-за того, что стала известна какая-то информация.
"Приходилось начинать все сначала. Весь этот переговорный процесс - очень тонкая сфера. Кроме того, этим должны заниматься люди, которые знают, что они делают, которые знают правила "игры" и знают, как не навредить. Савченко к таким людям не относится", - сказал Дмитрий Тымчук.
"Существует и политический момент: переговоры идут по линии государственных структур, через уполномоченных государством людей. Иначе, зачем тогда переговоры с государством Украина?", - добавил он.
Тымчук подчеркнул, что Россия использует тему пленных для спекуляций.
"Когда Савченко говорит, что она опубликовала фамилии пленных для того, чтобы избежать спекуляций, я, с украинской стороны, вижу единственного человека, который спекулирует на этой теме – это сама Савченко", - заявил эксперт.
"Она совершила "подвиг", ведь даже самые одиозные украинские политики никогда на этой теме не пиарились. Она повезла в эту сферу именно с этих побуждений, по моему глубокому убеждению", - подытожил он.
Фото: hvylya.net/
Теги: Донбасс, Савик Шустер, спекуляция, Дмитрий Тымчук, пленные
- "Собрались два "украинских символа", эпичность события зашкаливает" - сети возмущены общением нардепа Савченко с украинофобом Шарием (ВИДЕО)
- "Вона була дуже проблемним офіцером" - на Львівщині неохоче говорили про Савченко
- "Зелёные человечки" уже не скрывают, что они - военные из России
- Пророссийские активисты в Славянске выводят на улицу живой щит
- Радикал Ляшко назвал главное разочарование 2016 года для украинцев (ВИДЕО)
- В 2016 году в зоне АТО покончили с собой 63 бойца, 58 умерли от болезней 22:03
- Савченко спекулирует на теме пленных - Тымчук21:43
- В Донецкой области признали виновной одну из организаторов сепаратистского референдума 2014 года21:15
- ДНРовцы похвастались количеством выданных документов, называемых "паспортами ДНР"21:08
- В районе Донецка, Ясиноватой и Авдеевки идет бой, звуки которого слышит половина населенных пунктов Донецкой области20:30
- Три "медальки", инвалидное кресло и грусть в глазах - российский наемник, который вытирал ноги об украинский флаг, остался инвалидом (ФОТО)20:06
- Журналист, освещавший тему контрабанды в "серой зоне" и расстрела группы Эндрю на Луганщине, покинул Украину из-за угроз19:48
- Появились фото сгоревшего жилого дома в Марьинке (ФОТО)19:33
- Списками Савченко могут манипулировать определенные силы - СБУ19:31
- Савченко заявила о наличии еще одного списка, который она пока не доработала19:19
- В 2016 году в зоне АТО покончили с собой 63 бойца, 58 умерли от болезней 22:03
- Американские сенаторы подготовили законопроект о новых санкциях против России21:58
- Савченко спекулирует на теме пленных - Тымчук21:43
- В Донецкой области признали виновной одну из организаторов сепаратистского референдума 2014 года21:15
- ДНРовцы похвастались количеством выданных документов, называемых "паспортами ДНР"21:08
- Долгая холодная зима и аномально жаркое лето - синоптики дали прогноз на 2017 год20:48
- В районе Донецка, Ясиноватой и Авдеевки идет бой, звуки которого слышит половина населенных пунктов Донецкой области20:30
- "Жизнь без стресса - это смерть" или Как научиться правильно реагировать на "нестандартные ситуации"20:23
- Три "медальки", инвалидное кресло и грусть в глазах - российский наемник, который вытирал ноги об украинский флаг, остался инвалидом (ФОТО)20:06
- Журналист, освещавший тему контрабанды в "серой зоне" и расстрела группы Эндрю на Луганщине, покинул Украину из-за угроз19:48
- "Жизнь без стресса - это смерть" или Как научиться правильно реагировать на "нестандартные ситуации"20:23
- Колбасные изделия с ядом: украинцев травят не один месяц22:30
- Экономический прогноз на три месяца18:13
- Не дороже денег. О чем стоит помнить, проклиная Савченко и Медведчука09:34
- В этом году подорожают свет, вода и газ, – эксперты08:15
- Ушлепков расстреляем первыми: Портнов выложил «запись Пашинского». ВИДЕО07:06
- Загадить всё: как РФ рвется в Арктику. Аналитика ИС06:57
- Ученые назвали продукт, который убивает вирусы, грибок и бактерии одновременно09:36
- Как снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказали специалисты14:29
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Это конец: Байден везет в Киев списки «потрошителей» Майдана
- Родителям погибшего запорожского воина пришло загадочное письмо
- В Донецк возвращается "Ежовщина"
- Партизаны начали «мочить в сортире» боевиков «ДНР»
- Одесский астролог Влад Росс рассказал о будущем Крыма, Донбасса и Путина
- Слухи об Украине в израильском МИД неутешительны
- Население «ЛНР» массово меняет гривны на российские рубли
- “Я пришел на Донбасс и встал за спинами женщин и детей" - в сети набирает обороты ролик о “российском освободителе” (ВИДЕО)
- Тарифы 2017: Гройсман обрадовал украинцев
- Силы АТО ожидают серию массовых увольнений из ВСУ