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Савченко заявила о наличии еще одного списка, который она пока не доработала
10.01.2017 19:19
Народный депутат Надежда Савченко заявила о наличии еще одного списка, который она пока не доработала и не опубликовала. В частности, об этом она рассказала во время брифинга, который транслировал телеканал "112 Украина".
"Есть еще список, который я не доработала и не могу публиковать. Это те, кого разыскивают, и непонятно, кто из них жив. Это тоже надо будет принять", - отметила она.
При этом Савченко не указала, когда этот список будет доработан.
Ранее Савченко опубликовала списки украинцев, которые, как подтверждено, находятся в плену или числятся пропавшими без вести на оккупированной территории Донбасса и в РФ, а также фамилии лиц, которых требуют выдать боевики "ДНР" и "ЛНР".
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, Савик Шустер, список, пленные
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