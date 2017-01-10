Сегодня на донбасском фронте один украинский военный погиб, двое ранены

10.01.2017 18:41

На Донбассе по состоянию на 18:00 10 января зафиксировано 26 обстрелов со стороны боевиков; один украинский военный погиб, двое ранены. Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

"Среди наших военных - двое раненых. Один военный погиб", - сообщают в штабе.

На мариупольском направлении из минометов боевики вели огонь по Талаковке. Из гранатометов различных калибров - по Марьинке, Водяному, Талаковке и Широкино. Из стрелкового оружия - по Павлополю и Новотроицкому. Также по Новотроицкому огонь вел снайпер.

"На луганском направлении по Новозвановке вели огонь из минометов и противотанковых ракетных комплексов. На донецком - из минометов различных калибров по Авдеевке, Крутой Балке, Опытному и Зайцево. По Опытному огонь вела и БМП противника", - сообщают в штабе.